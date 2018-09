Elkerülhetjük-e az őszi megbetegedéseket?

Egy kis odafigyeléssel könnyebben átvészelhetik ezt az időszakot a kisgyerekesek.

A tanévkezdettel elindul az őszi megbetegedések időszaka is. A közösségbe visszatérő vagy az iskola kapuját először átlépő gyerekeket számtalan vírus és baktérium is elkíséri az osztályterembe. Lehetetlennek tűnik, hogy a kicsi teljesen egészségesen vészelje át az őszi hónapokat, de néhány óvintézkedéssel és hasznos szokás bevezetésével csökkenthetjük az ágyban töltendő napok számát.

Dr. Lehoczky Hajnalka, a Czeizel Intézet fül-orr-gégész szakorvosa szerint a nap nagy részét ismét zárt közösségben töltő gyerekek között hamarosan megjelennek a cseppfertőzéssel terjedő a felső légúti betegségek. A betegségeket teljesen kiküszöbölni nagyon nehéz, mégis sokat tehetünk az óvodások, iskolások immunrendszerének –nem csak gyógyszeres- erősítéséért.

„Fontos, hogy a gyermekek számára rutinná váljon az alapvető higiéniai szabályok betartása. Szoktassuk rá, hogy evés előtt, az udvaron töltött szünet után, ill. mosdóhasználat esetén lehetőség szerint akár előtte és utána is, alaposan, szappannal mossa meg a kezét, tüsszenteni pedig zsebkendőbe próbáljon, vagy legalábbis takarja el a száját. Az óvodai helységek és a tantermek gyakori szellőztetéséről se feledkezzenek meg a pedagógusok – mondja Dr. Lehoczky Hajnalka, a Czeizel Intézet fül-orr-gégész szakorvosa.

Az ősz beköszöntével az idényzöldségekben, gyümölcsökben gazdag étrend és rendszeres mozgás biztosításával felkészíthetjük szervezetünket a közelgő időszak megpróbáltatásaira. Próbáljuk változatosan elkészíteni a hazai, vitaminokban, antioxidánsokban gazdag zöldségeket, mint pl. a cékla, sárgarépa, sütőtök, gesztenye, birsalma, káposzta. A házi feladat mellett figyelmet kell fordítani a gyerek játék-és mozgásigényének kielégítésére is, lehetőleg szabad levegőn. Ugyanilyen fontos, hogy időben ágyba kerüljön, és legalább 9 óra alvás után vágjon neki a következő tanítási napnak.

„Egy évtizeddel ezelőtt még mindenhol azt hallottuk, hogy C vitamin rendszeres szedésével könnyebben megelőzhetőek a légúti fertőzések. Napjainkban egyre több klinikai vizsgálat igazolja, hogy a D3 vitamin rendszeres szedésével, illetve legalább az ősztől tavaszig tartó időszakban történő bevitelével erősíthetjük immunrendszerünket, nem csak fertőzéses kórképek megelőzésének céljából. C vitamin nagyobb dózisára a vírusos megbetegedések kezdeti szakában van szüksége a szervezetünknek. Jó ha tudjuk, hogy heveny megbetegedés esetén a multivitaminok szedését is ajánlott felfüggeszteni, mert ezek vastartalma elősegíti a bakteriális felülfertőződést!

Ha gyermekünk mégis megbetegedne, inkább ne vigyük iskolába, mert legyengülve nem tud jól teljesíteni, állapota valószínűleg csak rosszabbodna, és a többieket is megfertőzheti. Ha az otthoni ápolás nem hoz javulást, inkább forduljunk orvoshoz” – figyelmeztet a szakember.

