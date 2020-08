Évről évre kevesebb a leszakadó gyerek az oktatási rendszerben

A 2019/20-as tanévben ismét jelentősen csökkent a tantárgyi bukások, évismétlések, hiányzások száma. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma az Oktatási Hivatal adatbázisa szerint három év alatt nem kevesebb, mint negyven százalékkal esett vissza, pedig most is ugyanolyan sokan küzdenek magatartási és tanulási zavarral, mint korábban.

Kedvező képet festenek a korai iskolaelhagyás elleni intézkedésekről a legfrissebb lemorzsolódási adatok – írja a Magyar Nemzet.

Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a tanév végi állapotot jelző lista, eszerint 50530 olyan diák tanul az iskolarendszerben, akit fenyeget a leszakadás veszélye. Ez újabb jelentős javulás, hiszen tavaly 55 ezer, előtte 66 ezer, 2017-ben pedig több mint 80 ezer ilyen tanulót regisztráltak. A változás nem csak demográfiai: három tanév alatt 10,85 százalékról 6,8 százalékra csökkent az arány. Az adatbázisban egyébként 743 ezer fős alapsokaságot vizsgálnak 5.-től 12. évfolyamos korosztályig. Az alsó tagozatosok kimaradtak, mivel a lemorzsolódás ott még egyáltalán nem is jellemző.

A problémás gyerekek területi eloszlása még mindig nagyon egyenlőtlen: Nógrádban a fiatalok 15,78 százaléka tartozik a veszélyeztetett kategóriába, és sok leszakadó van Borsodban is (11,74 százalék). Budapesten ezzel szemben csak 3,57 százalék az arány, de ebből a szempontból jól áll még Győr-Moson és Csongrád megye is.

Veszélyeztetettnek egyébként az számít, akinek az átlageredménye közepes alatti vagy az előző tanévi átlagához képest legalább 1,1 érdemjegyet ront.

Évismétlésre az elmúlt tanév végén 8251 diákot köteleztek, ami szintén javulást jelent, mivel az elmúlt három tanévben 11-14 ezer diák kényszerült újrajárni a sikertelenül elvégzett osztályt. Míg 2017-ben a tanulók 1,97 százaléka ismételt, most csak 1,1 százalék. Visszaesett a tantárgyi bukások száma is, méghozzá számottevően: ezúttal 19 és félezren kaptak elégtelent legalább egy tantárgyból, miközben tavaly 28 ezren, előtte pedig több mint negyvenezren buktak. A sorrend egyébként nem változott,

még mindig matematikából születik a legtöbb egyes,

de sok a bukás történelemből, szakmai elméleti tárgyakból és magyar irodalomból is. Idegen nyelvekből és készségtárgyakból viszonylag kevesen hasalnak el, de néhány száz diáknak a technika és az ének-zene tárgyakat sem sikerült teljesíteni, és meglepő módon több mint kétezren megbuktak testnevelésből is. Fontos ugyanakkor, hogy

valamennyi tárgy esetén számszerűen és arányaiban is kevesebb a bukott diák, mint a megelőző három tanévben.

Jelenleg országosan 1019 olyan tanuló van, aki 16 évesen még mindig alapfokú oktatásba jár, és mindössze 533-an vannak, akik 16. életévük betöltését követően tudták elkezdeni a középiskolát. Mindkét mutató drámaian csökkent: előbbi felére, utóbbi ötödére esett vissza három tanév leforgása alatt.

Jó irányba változtak a mulasztások is, az ötven igazolatlan órát összegyűjtő fiatalok száma felére csökkent a veszélyeztetett diákok körében. A teljes létszámot vizsgálva, tehát a jó tanulókat is beleszámítva, az elmúlt tanévben 136 ezren maradtak távol igazolás nélkül a tanórákról, de közülük csak nyolcezren gyűjtöttek be ötvennél is több mulasztást.

A fenti adatok azért is különösen kedvezők, mert úgy lett kevesebb a veszélyeztetett gyerek, hogy összességében nem csökkent a beilleszkedési, tanulási vagy magatartászavarral küzdő fiatalok száma, sőt a sajátos nevelési igényűek évről évre többen vannak. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a szakképzésben bevezetett jelzőrendszer tehát hatékony, a jelek szerint

mind több esetben sikerül időben beavatkozni és megakadályozni az iskolaelhagyást.

A helyzeten ráadásul tovább javíthat, hogy szeptembertől anyagilag is megéri bejárni az órákra, a szakképzésben ugyanis mindenki havi ösztöndíjat kap, még a leszakadóknak létrehozott dobbantó és orientációs évfolyamokban is.

Borítókép: diákok a felzárkóztató órára készülnek a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tantermében 2020. június 2-án