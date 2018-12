Ezek voltak 2018 legnépszerűbb jelszavai

A Maszol cikke rámutat: bár sok jelszólopás történt, az emberek többsége mégis egyszerű kódokat használ.

Idén is maradtak a klasszikus jelszavak a „népszerűségi lista” élén – írja a Maszol a Forbes-ra hivatkozva.

Mint írják,

a digitális jelszavak sorában első helyre került az „123456”, a második a „password”, azaz „jelszó”.

A következő három kombináció is számsor: a harmadik helyen az „123456789” áll, a negyediken az „12345678”, az ötödiken az „12345”.

A cikk szerint a hatodik helyre még ezeknél is egyszerűbb megoldás került: „111111”, a hetedik hely is számsoré: „1234567”. A nyolcadik helyezést a „sunshine”, azaz „napsütés” vitte el, majd a klasszikus „qwerty” következik. A tizedik hely az érzelmeké: „iloveyou”, azaz „szeretlek”. A következő tíz jelszó a listán: princess, admin, welcome, 666666, abc123, football, 654321 és !@#$%^&* – foglalja össze az írás.

