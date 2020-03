Ezekkel érdemes feltölteni a kamrát karantén esetén

A koronavírus hazai megjelenése óta folyamatos roham alatt állnak az üzletek, de nem mindegy, mivel töltjük fel a kamrát, hűtőt.

A koronavírustól retteg a világ. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította a koronavírust, miután világszerte 127 ezren fertőződtek meg a mai állás szerint. Magyarországon is egyre több beteget regisztrálnak. Az emberek megrohamozták a boltokat, sok helyen üresen konganak a polcok. A mindmegette.hu cikke abban igyekszik segíteni, milyen élelmiszerekkel érdemes feltölteni a kamrát, hűtőszekrényt.

Kamra

rizs – A rizs azok közé a szuperalapanyagok közé tartozik, ami olcsónak mondható, és szinte bármit lehet belőle készíteni.

liszt

száraztészta – Tésztából is lehet tartalmas ételeket készíteni, akár hússal, akár zöldséggel kombinálva.

konzervek (májkrém, hal-, bab-, kukorica-, paradicsom)

száraz bab

lencse

bulgur, kuszkusz, köles – A rizshez hasonlóan a felsorolt élelmiszerek is remekül passzolnak ragukhoz, zöldségekhez és laktatóak is.

zabpehely – Ebből az olcsó alapanyagból pillanatok alatt elkészíthető laktató reggeli.

lekvár – Ha liszt és tojás van otthon, akkor bármikor süthet palacsintát, és ha van otthon egy üveg lekvárja is, akkor kész is a finom desszert.

cukor

olaj

fokhagyma

vöröshagyma

krumpli

tartós tej

Hűtőszekrény

felvágott, száraz szalámi

tojás

virsli – a virsli szintén jolly jokernek számít. Nemcsak főzve és sütve fogyaszthatjuk, hanem főzelékek mellé feltétként, és levesek, tészták alapanyaga is lehet.

leveszöldség – nedves konyharuhába csomagolva napokig eláll a hűtőben

sajt

Fagyasztó

darálthús – A darált hús az egyik legsokoldalúbb hozzávaló: egyrészt készülhet bármilyen húsból, másrészt az előételtől a tésztaételeken át levesbetétig bármi készülhet belőle.

húsfélék

fagyasztott zöldségfélék – A spenót, bab, vegyes zöldség, brokkoli, karfiol – mind olyan zöldség, amiből készíthet vagy főzeléket, vagy levest, de köretként is használhatja húsok mellé.

hasábburgonya

Az alap élelmiszerek mellé ajánlatos még gyümölcsöket és vitaminokat is vásárolni.

