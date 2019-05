Felállították a pápalátogatásra készített óriási székelykaput

Zeteváralján, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola alkotói műhelyében készült el a díszes porta.

Ferenc pápa látogatásának tiszteletére készült el a hatalmas székelykapu, amely a pápai szentmise helyszíne közelében fogadja június elsején a szentatyát, valamint a Csíksomlyóra érkező zarándokokat – számolt be róla a Maszol. A portál cikke szerint a székelykaput az alkotók jelenlétében és közreműködésével több órás munkával állították a helyére a csíksomlyói hegynyeregben.

A monumentális alkotás szerkezetében, arányaiban és motívumvilágában követi a hagyományos székelykapukat, „csak jóval nagyobb” – idézi a Maszol András Lajos fafaragó mestert, aki társaival a kapu elkészítésének folyamatát végezte és felügyelte.

Mint elmondta, az oktatók koordinálták a folyamatot, de a diákok keze munkája is benne van az építményben. Arról is beszámolt, hogy a kapu rengeteg munkaórában, éjjel-nappal, esőben, napsütésben megfeszített munkával készült el. A nyolc méternél szélesebb és csaknem öt és fél méter magas székely kapu központi felirata: „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!” A hagyományos mintákat felsorakoztató kapun megtalálhatóak a székelység ősi szimbólumai, a nap, a hold, az életfa, rozetták, virágok. A most felállított kapu a napokban nyeri el végső formáját, amikor helyére kerül a gyalogkapu fölötti úgynevezett kaputükör és a teljes felület kezelést kap – olvasható a cikkben.

Fotók és borítókép: Farkas Endre / Maszol