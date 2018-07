Fesztivál a Dalai Láma tiszteletére

Az alkalomra szervezett eseményt Csöpel Láma nyitja meg. A fellépők között van Kövi Szabolcs, és a Samsara Boulevard – Lilith női duó is,

A Dalai Láma 83. születésnapját ünneplik a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösséggel július 7-én Taron, a Kőrösi Csoma Sándor Emlékparkban. Az alkalomra szervezett fesztivált Csöpel Láma nyitja meg. A fellépők között van Kövi Szabolcs, a Samsara Boulevard – Lilith női duó is, hallhatunk előadásokat, úti beszámolókat. Fából készült sztúpákat festhetünk, melyeket Csöpel Láma áldásával aztán haza is vihetünk.

Tara Templomban:

10.00 Megnyitó és ünnepi szertartás Tiszteltreméltó Láma Csöpel vezetésével

11.20 Kövi Szabolcs meditatív pánsíp- és fuvolakoncertje

13.00 Szerhangfürdő (relaxáció hangtálakkal a Szerhang Egyesület tagjainak előadásában)

14.00 Az együttérzés és a szeretet evolúciója – Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagjának előadása

Csörgő Tamás ebben az előadásában néhány nagy hatású, de itthon nem közismert kutatás ismertetésére vállalkozik, Őszentsége a Dalai Láma: Egyetlen Atomban a Világegyetem c. könyvének 5. fejezete, vezető tudományos folyóiratokban (Nature, Science) megjelent szakcikkek, és a témában tartott korábbi természettudományos ismeretterjesztő előadásai alapján.

15.00 Samsara Boulevard – Lilith – Mantra koncert

A Samsara Boulevard – Lilith női duó mantrákat és imákat zenésít meg igazi női őserővel! Magával ragadó koncertjeiken a legkülönbözőbb kultúrák és hagyományok szent szövegeit éneklik legtöbbször hagyományos módon, de a tradicionális dallamokat szívesen ültetik át modernebb hangzású dalokba is. Repertoárjukban éppúgy fordulnak elő szanszkrit vagy tibeti szent szövegek, ahogy a magyar táltos hagyományokban eredező, dobokkal kísért dalok, de angol szövegeket is előszeretettel vegyítenek mindezekkel. Koncertjük igazi világkörüli utazás lelki kultúrákon át! A Teremtő erőket szent hangokkal megszólító zenei csemege, amelyben a közönséggel való közös éneklés is helyet kap!

15.45 Fülöp-szigeteki klasszikus táncok – Barkóczi Bea táncelőadása

16.30 Gergely István burmai útibeszámolója vetítéssel “Az Arany Szikla” címmel

17.00 Táncok az Aranyháromszögből – Észak-nyugat India klasszikus- és néptáncai – Barkóczi Bea táncelőadása

17.30 Láma Csöpel megáldja a festett fasztúpákat

A belépés ingyenes, a közösség szeretettel vár mindenkit.

Őszentsége kitűnő egészségben, hosszú ideig éljen; elképzelései és törekvései a világ, Tibet és a tibeti nép javáért teljesüljenek be; még életében térhessen vissza Tibetbe, és vigye magával azt a vezetést, amellyel az emigráns tibetieket és az egész világot vezeti.

