Fiatal tehetségeket vár Ópusztaszer

A rátermett előadók most megmutathatják magukat az ország legemberszeretőbb fesztiválján.

A pusztában bulizhatnak az igényes zene kedvelői július 4-7. között a Woodstock az ugaron elnevezésű fesztiválon az ópusztaszeri Akhal Teke Ménesbirtokon, Szegedtől húsz kilométerre. A fesztivál most várja legfeljebb tízfős társulatok, zenekarok, csapatok, művészeti műhelyek jelentkezését, amelyek szomjaznak a megmutatkozásra.

Az Anna and the Barbies, az Erdélyi Médiatér Egyesület, a Mediaworks és a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által közösen elindított tehetségkutató versenyre jelentkezni rövid bemutatkozással, projektleírással, világszépítési tervvel és motivációs videóval lehet június 20. éjfélig az info@woodstockazugaron.hu e-mail címen. A zsűri által kiválasztott produkciók alkotóit június 25-éig értesítik.

A győztesnek fellépési lehetőséget biztosítanak a Woodstock Talentum színpadán.

Négy nap alatt sok elismert és nagyon népszerű zenekar lép majd fel, többek mellett olyan csapatok, mint a Vad Fruttik, a Hiperkarma, a 30Y, az Ivan and the Parazol, a Random Trip és az Anna and the Barbies.

További részletekről a fesztivál honlapján és közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

