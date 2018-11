Halálos is lehet az influenza

Már a háziorvosoknál vannak az idei influenza elleni védőoltások. 1 millió 300 ezer térítésmentes oltás áll rendelkezésre. A járvány még messze van, de a védettség kialakulásához két-három hét kell, ezért érdemes mielőbb oltatni. A vakcinával nemcsak a betegség esélye csökken, de annak a veszélye is, hogy súlyos eset vagy halálos szövődmény alakul ki belőle.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint az állam által megvásárolt mintegy 1,3 millió védőoltásnak a tavalyi szezonban alig a fele fogyott el. Az oltási hajlandóság változó, volt olyan megye tavaly, ahol a tíz százalékot is alig érte el. Pedig aki beadatja az oltást, életkortól és kockázatoktól függően 70-90 százalékos eséllyel nem betegszik meg, és a súlyos, szövődményes betegséget még nagyobb eséllyel elkerüli – figyelmeztet a Vasárnap Reggel című hétvégi magazin legutóbbi száma. Ráadásul 60 év felett mindenkinek térítésmentesen jár a vakcina, de ingyen kapják meg a kismamák, a fél évnél idősebb krónikus beteg gyerekek, a krónikus betegek és azok a felnőttek is, akik olyan helyen dolgoznak – szociális és egészségügyi ellátás, állattenyésztés – hogy az átlagnál nagyobb eséllyel fertőződhetnek meg.

Ezért kell minden évben új oltás

Általában az oltások hosszú távú védettséget adnak. Ehhez viszont a legtöbbször több emlékeztető adagra van szükség. Ezért kapnak a kisgyermekek két év alatt például négy adag gyermekbénulás, torokgyík és szamárköhögés elleni védőoltást. Egy adag influenza elleni oltás mindössze arra elég, hogy az ember szervezetében a rövid távú, egy szezonra szóló védekezéshez szükséges ellenanyagok termelődését kiváltsa. Ha nincs emlékeztető oltás, nem alakul ki az ember szervezetében olyan immunmemória, amely a hosszú távú védelmet biztosítja. Mivel az influenzavírus nagyon változékony és szinte minden évben új törzs ellen kell védekeznünk, ezért a hosszú távú védelem kialakítása nem cél.

Úgy számolnak, veszélyes járvány közelít idén

Angliában tavaly 15 ezer ember halt bele az influenzába. A korábbi éveknél kevesebben oltatták be magukat, ezért idén hatalmas kampányt indítottak, hogy minél többen menjenek orvoshoz az oltásért. Azzal számolnak ugyanis, hogy az idei évben, a tavalyihoz hasonló, veszélyes járvány alakul ki. Ezt a járványügyi szakemberek mindig abból valószínűsítik, hogy adott évben milyen volt a már lezajlott járvány a Föld másik felén. Most Ausztráliában és Ázsiában is sok volt a beteg és a szövődmény, ezért a figyelmeztetés.

„Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is az alapján állítja össze az aktuális évre az oltóanyagot, hogy milyen típusú influenzavírusok terjednek a déli féltekén – mondta Ócsai Lajos. – Két tucat olyan laboratóriuma van a WHO-nak a világban, ahol ezeket a törzseket izolálják és vizsgálják. Ezeknek a laboroknak a kutatói egy évben kétszer, februárban és szeptemberben jönnek össze egy nagyszabású konzíliumra, ahol meghatározzák, hogy adott évben az ázsiai minták közül milyen vírustörzseket tartalmazzon a védőoltás. Februárban az északi, szeptemberben pedig a déli félteke vakcináinak az összetételét határozzák meg.”

A vakcinák azért fontosak, mert világszerte rengetegen elkapják a kórokozót: minden negyedik-ötödik ember megbetegszik. Ha beletalálnak, jól véd az oltás, ha nem teljesen, kisebb a védettség, de még akkor is nehezebben betegszik meg, akit beoltottak, és kisebb eséllyel alakulnak ki nála veszélyes szövődmények. Márpedig előfordulások egyre gyakoribb, és veszélyes vírustörzsek is gyakrabban alakultak ki az utóbbi időben.

Karib-térség és Ázsia – a vírus melegágyai

Az Egészségügyi Világszervezet 2009-ben figyelmeztetett először az emberi, a madár- és a sertésinfluenza-vírus genetikai keveredésével létrejött H1N1 okozta világméretű járványra.

Ócsai Lajos, a Tisztiorvosi Hivatal volt járványügyi főosztályvezetője azt mondta, két olyan terület van a világban, ahol a merőben új típusú influenzatörzsek ki tudnak alakulni: Délkelet-Ázsia és a Karib-térség. Az eddigi legtöbb áldozatot szedő honkongi és a H1N1 vírus is innen érkezett, de annak idején a spanyolnátha vírusa is ott alakult ki.

„Ennek az az oka, hogy ezeken a helyeken kedvez a klíma a vírusok szaporodásának, de ennél is fontosabb, hogy a madarak, a sertések és az ember olyan sűrűségben és közelségben élnek egymás mellett, hogy a vírus nagyon könnyen terjedhet – mondta Ócsai Lajos. – Mivel pedig a sertések nemcsak egy, hanem több vírussal is képesek megfertőződni egyszerre, a szervezetükbe jutó humán és madárinfluenza vírusából könnyen létrejöhet új mutációja is az influenza vírusának.”

Emberöltőnként egy nagy járvány

Az elmúlt 500 évben legalább harminc nagy influenzajárványt dokumentáltak. R. Hilleman víruskutató 2002-es tanulmányában rámutatott arra, hogy az egyes influenzatörzsek 68 éves ciklusonként jelennek meg újra és újra. Ez a ciklusidő nagyjából egyezik az átlagos életkorral, vagyis ennyi idő alatt szűnik meg az adott vírustörzzsel szemben a populáció védettsége, így 60-70 évente világot behálózó és sok áldozattal járó járványok lépnek fel. Az eddigi legnagyobb 1918 márciusában kezdődött, és két év alatt több mint 50 millió embert ölt meg. A legtöbb beteg, nyolcmillió, Spanyolországban volt – innen kapta a spanyolnátha nevet.

Jó komolyan venni, mert bele is lehet halni

Az influenza ismertetője, hogy leggyakrabban magas lázzal és levertséggel kezdődik, gyengeséggel vagy akár súlyos megbetegedéssel folytatódik, mert a vírus sokkal agresszívebb más kórokozóknál. Minden évben előfordulnak halálesetek is, minden évben több mint százezer ember hal meg a betegség szövődményeibe – leggyakrabban tüdőgyulladásba – Európában. Az influenzavírus azonban nemcsak a tüdőt érintheti közvetlenül, de a szívet, az agyat, az izmokat, ezáltal önmagában is képes súlyos betegséget okozni. Mégis sokan legyintenek, és úgy gondolják, hogy az influenza csak egy jelentéktelen fertőző betegség. Minden évben előfordul, sokan megkapják, gyógyítható. Mivel azonban cseppfertőzéssel terjed, gyorsan fertőz és a lefolyása is nagyon eltérő lehet egyénileg. Krónikus betegek, túlsúlyos emberek, várandósok, vagy az idős és immunhiányos emberek esetében kifejezetten nagy veszélyt jelenthet, és előfordultak olyan változatok is az elmúlt években, amelyek éppen fiatal embereket döntöttek le a lábukról. Ezért lenne fontos, hogy aki beteg, maradjon otthon és gyógyuljon meg, mielőtt közösségbe megy, és az is, hogy minél többen beoltassák magukat. Időről időre kialakul ugyanis egy nagyobb járvány, vagy felbukkan egy a korábbiaknál veszélyesebb vagy ellenállóbb vírustörzs.

Most kell oltani, de decemberben sincs későn

Az influenzavírusnak két típusa létezik, az A és a B. Amikor az A vírus okozza a megbetegedéseket, az mindig dominanciára törekszik . A B vírus viszont nem, sőt két fajtája is terjedhet egymás mellett. Eddig csak olyan vakcina létezett, amely csak az egyik, vagy csak a másik vírust tartalmazta. Ilyenkor előfordulhatott, hogy hiába oltatta be magát valaki, mégis megbetegedett. Érdemes tudni, hogy tavaly óta Magyarországon is elérhető az olyan oltóanyag, amelyben az A vírusokon kívül a B vírus mindkét típusa is benne van már.

Maga az influenzajárvány általában december végén, január elején kezdődik, tehát van értelme a novemberi, sőt a decemberi oltásnak is.

Ezért ne szedjen rá antibiotikumot!

Az influenzát vírus okozza, az antibiotikum azonban csak a baktériumokat pusztítja el. Éppen ezért ameddig az influenzának nincsenek szövődményes más betegségei, felesleges antibiotikumot szedni. Sőt veszélyes is lehet. Egy friss kutatás szerint már egyetlen antibiotikumos kúra után fél év kell a bélrendszernek arra, hogy újból a normál flóra alakuljon ki benne, de még akkor sem állt teljesen helyre. A Nature Microbiology című tudományos lapban közölt tanulmány arra is rámutat, hogy kilenc mikrobafaj teljesen eltűnt a kutatás során vizsgált betegek bélrendszeréből, viszont néhány korábban nem látott – és nem szívesen látott – faj megjelent.

