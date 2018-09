Három indok, hogy fogyasszon édesburgonyát

A batáta fogyasztása pozitívan hat a szervezetre, ráadásul az íze is finom, így nem lesz nehéz az édesburgonyából készült ételeket megkedveltetni a családdal.

Könnyen elkészíthető, finom sütve és főzve is, ráadásul nagyon egészséges is. Ez az édesburgonya (más néven batáta), ami neve ellenére nem rokona a hétköznapi burgonyának. Szerencsére itthon is egyre könnyebben beszerezhető ez a sokoldalú zöldség, amit a Maszol írása szerint is érdemes gyakran fogyasztani

A batáta fogyasztása pozitívan hat szervezetünkre, ráadásul az íze is finom, így nem lesz nehéz az édesburgonyából készült ételeket megkedveltetni a családdal.

A-vitamin

Az A-vitamin fontos szerepet játszik többek között a csontok növekedésében, az immunrendszer erősítésében, a bőr és a szem egészségének megőrzésében, éppen ezért fontos a megfelelő vitaminbevitel. Az édesburgonya az ajánlott napi szükséglet hatszorosát tartalmazza, így rendszeres fogyasztói nem kell féljenek a vitaminhiánytól. A vitamin túladagolásától nem kell tartanunk, hiszen nem jelent kockázatot (szemben a táplálékkiegészítőként bevitt A-vitaminnal).

Összetett szénhidrátok

A péksüteményekben található finomított szénhidrátokkal ellentétben, az édesburgonya összetett szénhidrátokat tartalmaz. Ezeket szervezetünk lassabban emészti meg, így hosszantartó energiát biztosít ezért bátran fogyaszthatjuk edzés előtt néhány órával. Cukortartalma miatt sem kell aggódnunk, hiszen kedvezően befolyásolja a vércukorszintet.

Kálium és magnézium

Az édesburgonya magnéziumot és káliumot tartalmaz, ami segít a vérnyomás csökkentésében, a magnéziumnak köszönhetően pedig a kálium könnyen felszívódik.

Borítókép: Shutterstock

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS