Hazaszeretet, lokálpatriotizmus, kiválóság: ők az idei Highlights of Hungary jelöltjei!

Óföldeáki erődtemplom, az Országos Mentőszolgálat és egy határon túli csokimanufaktúra is a jelöltek között van.

„Hass, alkoss, gyarapíts!” – ezzel a mottóval keresték idén a Highlights of Hungary nagykövetei azokat a kiemelkedő teljesítményeket szerte a Kárpát-medencében, amelyekre méltán lehetünk büszkék.

A Highlights of Hungary nagykövetei most sem állítottak fel kategóriákat, minden nagykövet szabadon jelölhetett számára kiemelkedőnek értékelt magyar teljesítményeket a 2020-as, kihívásokkal teli évből.

„A világ, így Magyarország is komoly kihívással nézett szembe 2020-ban. Az értékteremtés, mely a Highlights of Hungary fő kódja, közösségi és társadalmi szinten is energiát, lendületet adhat mindenkinek az újratervezésben. A pozitív töltetre most különösen nagy szükség van!” – mondta Remete Tibor, a Highlights of Hungary alapítója.

A paletta rendkívül széles lett: civil és állami szervezetek, üzleti vállalkozások is megtalálhatóak rajta, de akadnak szép számmal a kultúra és a sport képviselői közül is jelöltek.

Óföldeáki erődtemplom, zentai csokimanufaktúra és az Országos Mentőszolgálat is a jelöltek között

A jelöltek között szerepel például az óföldeáki erődtemplom is.

„Az óföldeáki erődtemplom a magyar Alföld egyik legjobban őrzött titka. Sokan még a térségben élők közül sem ismerik, pedig az épület igazi különlegesség. A Mátyás uralkodása idején, gótikus stílusban emelt templom egyben vizesárokkal körülvett erődítmény, amit kis hídon lehet megközelíteni és tornyából egészen Szegedig ellátni. 2020-ban tetőtől talpig megújult, így a következő generációk is megismerhetik” – szerepel a Highlights of Hungary csapatának méltatásában.

A Highlights of Hungary nagykövetei nemcsak Magyarország határain belül, hanem az egész Kárpát-medencében keresték az elismerésre méltó történeteket.

„A határon túli területeken kiemelten fontos, hogy díjazzuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek az ott élők szülőföldön való boldogulását segítik” – mondta el Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary ügyvezető igazgatója, aki kiemelte:

a Highlights of Hungary egyik fontos célja az elismerés kultúrájának népszerűsítése.

Az egyik jelölt például a Réel Chocolate, akik az idei – egyébként nem könnyű – évben a zentai kávézó kialakítása mellett jelentős piaci terjeszkedést is maguk mögött tudhatnak.

„Teljesítményükkel hozzájárulnak a vajdasági térség és az ott élő emberek jólétéhez, miközben inspirálják őket arra is, hogy érdemes alkotni és kitartani az álmaik mellett” – tette hozzá Oláh Zsanett.

A koronavírus alatt rendkívüli teljesítményt nyújtó Országos Mentőszolgálat (OMSZ) is helyet kapott a jelöltek között.

„Az idei év az egészségügyi dolgozóktól erőn felüli teljesítményt követelt meg, úgy gondolom, hogy emellett nem szabad említés nélkül elmenni. A jelölésem során külön az OMSZ 2020-as teljesítményét emeltem ki, mint fáradhatatlan segítség, mint csapat és mint a saját kommunikációját kellő könnyedséggel és profizmussal építő szervezet” – mondta Takács Ákos, a Red Bull marketingmenedzsere.

A teljes, 55 fős jelöltlista ide kattintva érhető el.

