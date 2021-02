A gyöngyhorgolás alapjai: milyen kellékek szükségesek?

Manapság egyre inkább népszerűbb hobbinak tekinthető az, hogy saját kézzel készítjük el az ékszereinket. Nem csak divatos, és egyedi darabok kerülhetnek ki így a kezeink közül, de a készítés során teljesen ki is tud kapcsolódni az ember.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Többféle technikával is lehet fülbevalókat, karkötőket, vagy nyakláncokat alkotni, minden attól függ, hogy milyen anyagokkal szeretnénk dolgozni, és milyen stílusú kiegészítőket akarunk majd gyártani. Abban az esetben, ha téged is érdekel az egyedi ékszerek készítése, érdemes kipróbálnod a gyöngyhorgolást! Nem kell megijedni, ha abszolút laikusként kezdesz neki, gyorsan belel lehet jönni!

Hogy is kell pontosan elképzelni a gyöngyhorgolást? Ez a hobbi tulajdonképpen a horgolást és a gyöngyfűzést ötvözi egybe, így nélkülözhetetlen az, hogy ezeket a technikákat valamennyire ismerjük. Szerencsére manapság azt a világot éljük, hogy akár otthon, a fotelben ülve is meg lehet tanulni bármit az online elérhető anyagoknak hála. Nincs ez másképp a gyöngyhorgolással sem, sok oktató videót lehet találni a világhálón, aminek köszönhetően tisztába leszünk az alapokkal. Mielőtt azonban neki látnánk a tervezésnek, mindenképpen be kell szerezni néhány fontos kelléket, és csak az után kezdődhet maga a tanulás, vagy kellő ismeret esetében a megvalósítás. Nem kell sok és drága eszközt beszerezni, néhány alapfelszereléssel már indulhat is az alkotás!

Sokszor szokott előfordulni, hogy nem tudjuk pontosan, hol találunk olyan boltot, ahol egy helyen meg lehet vásárolni mindent. A megfelelő kellékek beszerzése könnyen fog menni, ha el szeretne merülni a gyöngyhorgolás rejtelmeibe. A linken található webáruházban az összes szükséges eszközt be lehet szerezni, úgy, mint cérnákat minden színben, horgolótűk, és a legszebb gyöngyöket! Legyen szó bármilyen stílusról, itt mindenki találni fog az egyéniséghez leginkább illő kellékeket, melyekből a rendelést követően már néhány napon belül neki is lehet állni a készítésnek. Nem csak ékszerek készülhetnek ezzel a technikával gyöngyökből, de számos egyéb tárgy is, például kulcstartó vagy különböző díszek a ruhákra.

A gyöngyhorgolás mellett náluk még az egyéb gyöngyből készíthető ékszerhez is be lehet mindet szerezni. Ráadásul mindig készülnek valamilyen akcióval a vásárlóknak, és a „többet olcsóbban” kategóriában is mindig rá lehet bukkanni valamilyen szuper ajánlatra. Ne feledd, a saját tervezésű, és kivitelezésű kiegészítők nem csak a magunk részére lehetnek a remek választások, de egy szerettünk, vagy barátunk számra is remek ajándék lehet. A magunk által gyöngyhorgolt ékszerek egészen biztos nem fognak soha visszaköszönni máson! A fenti linken elérhető oldalon pedig gond nélkül tele lehet pakolni a képzeletbeli kosarat a legszebb alapanyagokkal! Érdemes mindenből többet rendleni, hiszen az első elkészült ékszer után, egész biztos neki fogsz állni még néhány darab legyártásának. Gyöngyhorgolásra fel!