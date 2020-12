A kedves szavak rövidek, de visszhangjuk végtelen

Az év legszebb ünnepe van éppen, amely azonban nem mindenki számára jelent felhőtlen örömöt. A vírusveszély kimondatlanul is ott lebeg mindannyiunk felett, ami minden bizonnyal a családi ünnepek többségét is beárnyékolja.

A szülők, nagyszülők számára nem lehet szebb ajándék, mint amikor együtt lehetnek a szeretteikkel, különösen, ha a távolabb élő gyermekeikkel és unokáikkal találkozhatnak. Húsvétkor azonban többnyire elmaradtak ezek a találkozások, és várhatóan karácsonykor sem lesz ez másként. Sokan még akkor sem kelnek útra, ha amúgy megtehetnék, nem akarva a fertőzés veszélyének kitenni a felmenőiket. Emiatt a szokásosnál jóval többen fogják majd egyedül tölteni a karácsonyt, a KSH adatai szerint ugyanis hazánkban közel másfél millió hatvanöt év feletti időskorúból mintegy 450 ezren élnek egyedül. Ez a szám pedig az életkor kitolódásával várhatóan tovább növekszik, mint ahogy egyre több a magányos ember is.

Bár Szabó Nelli szociológus szerint ez utóbbi nem feltétlenül az egyedülléttel függ össze, mivel a családban élők is gyakran magányosak. A nyugdíjas szervezetekben is sok az egyedülálló, amit Salamon Józsefné, a megyei nyugdíjas szövetség elnökségi tagja és a szóládi klub irányítója, valamint Pókos Jánosné gyékényesi klubvezető is alátámasztott. Mint mondták, némi gyógyírt a netes kapcsolattartás jelenthet, ami napjainkban kezd általánossá válni a nyugdíjasok körében is. Több helyen csoportot alakítottak a közösségi hálón, s akár láthatják is egymást a beszélgetés résztvevői. Az idősek hozzátartozói pedig azzal tudnak a legtöbbet tenni, ha segítik őket informatikai eszközök beszerzésében, és a kezelésükre is megtanítják őket. Többen kormányzati támogatással jutottak számítógéphez, amelynek a használatát tanfolyamon sajátíthatták el az érintettek. Bár nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy jelenleg hány időskorú rendelkezik Somogyban informatikai eszközökkel, de gyaníthatóan a többségnek, és főleg az éltesebb korúaknak legfeljebb csak régi típusú telefonjuk van, sokan pedig még SMS-t sem tudnak küldeni. Számukra a személyes találkozás hiánya és az egyedüllét különösen az ünnepek alatt lehet fájó.

Akiknek pedig hozzátartozójuk sincs, azoknak gyakran az önkormányzatok szociális gondozói próbálják elviselhetőbbé tenni az egyedüllétet. Az idősek helyzetét tovább súlyosbíthatja a megélhetés feltételeinek romlása, sok esetben az alacsony nyugdíj, a meglévő betegségek és nem utolsósorban a vírustól való félelem. Törőcsik Tibor kaposvári szakpszichológus szerint sem véletlenül szenvednek egyre többen depresszióban, amely karácsony táján különösen felerősödik, miközben a KSH szerint a hatvan év felettiek körében az öngyilkosságok száma sem csökkent. Érdemes elgondolkoznunk Teréz anya szavain, amely szerint sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre. A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk végtelen. Ha nem csupán karácsony táján figyelünk mindezekre, az ünnepi asztalhoz is nyugodtabb lelkiismerettel ülhetünk. Egy mondás szerint a karácsony nem egy időpont vagy időszak, hanem lelkiállapot. Békességben, jóakaratúan és könyörületesen élni – ez az igazi üzenete.

Rendezvény sincs

Korábban programok sokasága várta az időseket, s karácsony előtt színvonalas műsorokkal idézték meg az ünnep hangulatát. Ezek az események, ha nem is pótolták a szerető családot, de segítették a magány elviselését. Az idén azonban minderről le kell mondaniuk, és marad az otthoni ünneplés, már ha a jelenlegi körülmények között lehet ünnepről beszélni.