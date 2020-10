A nevetésterápiát is kipróbálhatták a Feng Shui Találkozón

Több százan látogattak el a hétvégén Fonyódra azért, hogy részt vegyenek a 17. Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozón.

Az eseményt eredetileg májusban szervezték volna meg, de a koronavírus-járvány miatt októberre halasztották. Az érdeklődők különféle előadásokat hallhattak alternatív gyógymódokról, de terápiákon is részt vehettek. A meghívott előadók az aroma-, a nevetés- és a légzésterápiába is bevezették a vendégeket, de zenei koncertek is színesítették a kétnapos eseményt.

Fauszt Terézia, belgyógyász, kardiológus főorvos és feng shui oktató elmondta, azért szervezik meg évről-évre a találkozót, hogy minél többekkel megismertessék a keleti gyógymódokat. – Azt tapasztalom, hogy igény van erre – hangsúlyozta a szakember. – Sokan keresik az orvosság- és tablettamentes gyógymódokat. Ezekből rengeteg van, de sajnos manapság feledésbe merültek. Én orvosként például antibiotikumot nem szoktam ajánlani, helyette ezüst kolloidot javasolok a betegeknek. Ez az immunerősítő folyadék több mint hatszázféle kórokozót képes elpusztítani a szervezetben. Nagyon gyorsan hat és nincsen mellékhatása, úgy, mint a gyógyszereknek. Azt ezüstkolloid felső légúti betegségeknél nagyon hatásos, ezért ebben a járványhelyzetben is javasolom az embereknek – fogalmazott Fauszt Terézia.

A feng shui és ezoterikus találkozó főszervezője hozzátette: nagyon felemelőek ezek a rendezvények, hiszen amellett, hogy sok hasznos információ hangzik el, az érdeklődők igényes zenei koncerteknek is részesei lehetnek.