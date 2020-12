A üres kuka a legszebb ajándék a Földnek

Karácsonykor évről-évre arra hívjuk fel a figyelmet, hogy lehetőleg kevés hulladékot termeljünk az ünnepi kábulatban. Idén ez sokkal nehezebb lesz, hiszen a legtöbb meglepetés postán, eleve csomagolva érkezett.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az idei karácsony más, mint a többi, hiszen sokan szeretteiktől távol töltik az ünnepet. Már hetekkel ezelőtt nagy volt a nyüzsgés a postán, sokan ugyanis feladták ajándékaikat, hogy így is minimalizálják a találkozásokat és a vírusveszélyt.

Ezért aztán a környezetvédők attól tartanak, hogy idén sokkal több extra hulladék keletkezik, mint általában. A félelmek megalapozottnak tűnnek, de nem csak az ajándékok miatt. Magyarországon karácsony idején 15 százalékkal nő a papírhulladék mennyisége, ez a növekedés idén már jóval korábban bekövetkezett.

– Meg tudjuk erősíteni – mondta kérdésünkre Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kht. ügyvezetője. – Jelentősen nőtt a szelektív, a beszállított kommunális hulladék mennyisége is. De a lomtalanítás alkalmával begyűjtött hulladék mennyisége is megnőtt az idei évben.

A szakember szerint ennek oka az lehet, hogy otthon tartózkodnak a szolgáltatási területükön élők, illetve, hogy emiatt van idejük selejtezni a régi lomok között.

– Karácsonykor nagy mennyiségben érkezik be a Dombóvári úti telephelyünkre csomagolási hulladék – mondta Szilágyi Ádám. – Arra kérünk mindenkit, hogy ezeket a kék kukába és ne a feketébe tegyék.



Ha pedig sok karton hulladék van, azokat összehajtogatva a hulladékgyűjtő mellé is tehetik, mondta. Márpedig sok lesz a karton, mivel az emberek többsége online szerezte be a meglepetéseket. S ez a műanyagszemét mennyiségét is növeli, amelyből hazánkban évente 315 ezer tonnányi keletkezik.

Az ételkiszállítás is csúcsra van járatva ezekben a napokban, amely újabb nagy hulladékforrás. Ezen sajnos nem tudnak spórolni az éttermek, de több olyan is van, ahol kizárólag papír csomagolóanyagot használnak a nejlon tálcák és szatyrok helyett.

A legjobb ajándékot akkor adhatjuk a bolygónak karácsonykor, ha eldobható fényes papírok helyett, újrahasznosítható vastagabb csomagolóanyagot használunk. De a régi újságpapír, vagy használt csomagolópapír is hasznos lehet, ha ajándékok becsomagolásáról van szó, egy fenyőággal, hagyományos madzaggal átkötve, egészen retró hatást érhetünk el.

Vagy inkább újrahasználható ajándéktáskába, netán kézzel varrott zsákba helyezzük az ajándékokat. A kézzel készített ajándékok egyébként is reneszánszukat élik mostanság. A világhálón egyre több ezzel foglalkozó közösségi csoport alakul, ahol az adventi vásárok miatt jelentős kiesést elszenvedő kézművesek is piacra találnak. S ötletet azok, akik kreatív és személyes ajándékkal lepnék meg szeretteiket.