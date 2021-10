Az érettséginél is jobban készülnek idén a szalagavatóra

A katolikus gimnázium végzőseinek keringője nyitotta az idei, minden eddiginél korábban kezdődött szalagavató szezont. Két év csendes ünneplés után az idei tanévben az összes somogyi középiskolában kijelölték már az esemény időpontját, a következő várva várt események november elején lesznek.

Mivel az elmúlt két évben nem tarthattak szalagtűzőket az iskolák, most talán még az érettséginél is fontosabbnak tartják a fiatalok, hogy a szalagavató nyitótánca, mint életük egyik legfontosabb eseménye feledhetetlen legyen. Ennek érdekében hetente táncórákra járnak és időpontot egyeztetnek már a ruhaszalonoknál, hogy az alkalomhoz illő legmegfelelőbb öltözéket is időben lefoglalják.

Az esemény a felhőtlen élmény mellett azonban komoly kiadásokkal is jár. – A táncruhák kölcsönzési ára húsz- és harmincezer forint között mozog, a legkedveltebb még mindig a púderszínű és a hófehér tüllszoknya, de a szivárvány minden árnyalata felvonul ilyenkor – mondta el Bakóné Kata, az egyik belvárosi esküvői ruhakölcsönző tulajdonosa. Az egyéniségüket keresik a lányok a ruhákban, szeretnék jól érezni magukat, aki pedig extrémebb alkat, akár feketében is szívesen táncol. A szalagtűző egyenruha varratása, ami a ballagási viselet is egyben, 10-15 ezer forinttal növelheti a költségeket – tette hozzá.

Sokan döntenek úgy, hogy szeretnének tökéletes frizurával és ünnepi sminkben megjelenni a középiskolai évek lezárását jelentő eseményen, így ezek költségei tovább növelhetik a szalagavató végösszegét. A kiadásokat a fiúk viszonylag olcsón megúszhatják, egy öltöny, ing és a partner ruhájával azonos színű csokornyakkendő beszerzése megközelítőleg 40 ezer forintba kerül. Akik táncolnak is a szalagavatón, azok számára négy-ötezer forintos kiadás a nyitótáncot betanító koreográfus díja, aki osztályra szabja a táncokat.

Kevesebb táncos

– Egy kicsit nehezebb a dolgunk most, mint a korábbi években, mert kevesebben jelentkeznek a közös táncra, nehezebb párt találni, így az alsóbb évfolyamokból kell táncpartnert választani – mondta el Simonyi-Hornyák Hajnalka táncpedagógus, majd hozzátette, palotást és keringőt táncolnak a legtöbb iskolában. Hatalmas az előnyük azoknak, akik már kicsi korukban jártak művészeti iskolába táncolni.

Mindezek mellett az esemény megörökítésére sok esetben már külön fotóst is fogadnak az osztályok, hogy az élmény minden pillanata feledhetetlen legyen.