Az ismeretlen problémával mindenképpen orvoshoz kell fordulni

Nagyon sokan élik le úgy az életüket, hogy bár többféle egészségügyi problémájuk van, nem vagy csak későn fordulnak orvoshoz. Egyébként sem jelent feltétlenül életbiztosítást, ha valaki időben jelentkezik panaszaival valamelyik egészségügyi intézményben. Nem ritkán előfordul, hogy a súlyos tünetek okát nem kellő alapossággal vizsgálják ki, s a rosszul diagnosztizált betegség miatt szenvednek tovább. Miklai Lajosné is megjárta a maga kálváriáját.

Naponta jelennek meg európai és magyar adatok egészségügyi helyzetünkkel kapcsolatban. Az Európa Bizottság statisztikai szervezete, az Eurostat döbbenetes állítást tett közzé a közelmúltban: az unióban elhunyt 1,5 millió betegből 1 millió hatékonyabb egészségügyi rendszerrel és megelőző intézkedésekkel megmenthető lett volna.

Miklai Lajosné, a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Somogy Megyei Egyesületének alapítója, s húsz éve elnöke közel negyed évszázadot végigkínlódva súlyos bőrbetegséggel, majd az ötvenedik életévéhez közeledve komoly emésztési problémákkal küzdve a rendszer nehézségeit saját példáin át is megtapasztalta. Elmondta, sokáig nem tudták, mi a baja, 38 kilósra fogyott, s már szinte felkelni sem tudott az ágyból, miközben a szekrényében számolatlanul sorakoztak az évek során összegyűlt orvosi leletek. – Végül vér- és szövetmintát vettek a vékonybélből, ami után fény derült minden bajának okára. Az étkezéseim során elfogyasztott búzában, rozsban, árpában és zabban lévő glutén autoimmun tüneteket okozott, azaz az immunrendszerem a saját szervezetem ellen fordult, krónikus vékonybélgyulladást okozva, amelynek következményeként elhaltak a bélbolyhok. A vizsgálati eredmény szerint lisztérzékeny voltam már a születésem óta, és mivel ez a betegség jelenleg a világon sehol sem gyógyítható, minden bizonnyal az is maradok életem végéig – mesélte. A diagnózis felállításától kezdve szigorú gluténmentes diétán élek ma is. Száműztem az étrendemből a már említett gabonaféléket, aminek eredményeként napról napra jobban éreztem magam, és az egészségem is helyreállt. Azóta több mint húsz év telt el, és még ma is jól vagyok – zárta a beszámolóját Miklai Lajosné.

Rengetegen élik le életüket lisztérzékenyen, miközben nem is tudtak a bajukról. Ennek felismerése a nem tipikus tünetek miatt nehéz. Ilyen tünet lehet az emésztési panaszokon kívül például a fogyás, az alultápláltság, a krónikus fáradtság, a depresszió, a csontritkulás és bőrbetegség, de a coeliakia okozhat vérszegénységet, meddőséget, spontán vetélést és pajzsmirigy rendellenességet is, míg a gyerekeknél hossz- és súlyfejlődésbeli elmaradást, nem egy esetben ingerlékenységet, fáradékonyságot és fogzománcproblémákat stb. A fentiekből adódóan is a tíz lisztérzékenyből csak kettő diagnosztizált.

– Az igazi coeliakiások már a génjeikben hordozták a betegséget, így is születtek, miközben jóval nagyobb számban vannak azok, akik szerzett gluténérzékenységben szenvednek. Ha felmerül a lisztérzékenység gyanúja, a biztos diagnózis felállításához célszerű felkeresni a gasztroenterológiai szakrendelést. Amíg nincs meg a diagnózis, a gluténmentes diétát tilos elkezdeni – hangsúlyozta Miklai Lajosné. A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete immár 30 éves, a somogyi szervezet két évtizede alakult. A tervek szerint a lisztérzékenyek világnapján mindkét évfordulóról megemlékeztek volna Budapesten, az eseményt azonban a járvány miatt szeptember 5-ére halasztották.

Elsőként tudják, hol érdemes vásárolni

A megyei szervezet komoly szakmai segítséget is kap a központtól, és egymással is kiváló kapcsolatokat ápolnak. A lisztérzékenyeknek különösen szükségük van arra, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek többek között a legújabb termékekről és nem utolsósorban az árak alakulásáról is. Ami azért sem elhanyagolható, mert a gluténmentes termékeket lassacskán aranyáron mérik az elnök tapasztalata szerint. A somogyi egyesületben 114-en vannak, köztük hat orvos erősíti a közösséget, rajtuk keresztül a kórházakkal is kiváló az együttműködésük. A megyében élő valamennyi coeliakiás Kaposváron, a tüskevári könyvtárban találkozik havi rendszerességgel. Ilyenkor minden fontos tudnivalót megosztanak a résztvevőkkel, receptek cserélődnek, és az egészségi állapotukról is szót ejtenek. A szervezet közel fele szépkorú.