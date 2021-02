Csak a szeretet számít, a többi „aprópénz”

A jegyesoktatás fontos papi feladat. Szűcs Imre, balatonlellei plébánost arról kérdeztük, hogy milyen szempontokat ad a házasságra készülő pároknak?

– Amikor a jegyesek megkeresnek, hogy házasságkötésre jelentkezzenek, az első hozzájuk intézett kérdésem mindig ez: „Miért akarnak házasságot kötni?” – mondta. – Szomorúan jegyzem meg: szinte regényt tudnék írni a kérdésre adott válaszokból. Tíz párból ugyanis mindössze egy mondja ki: „Azért akarunk összeházasodni, mert szeretjük egymást.” Pedig ez a lényeg, a többi „aprópénz”! Aztán azt is nyomatékosítom a találkozások során: fontos, hogy megmaradjanak és erősödjenek hitükben, naponta vigyék egymást Isten színe elé. Magyarul: bizony férj-feleségnek egyaránt kötelességük egymásért imádkozni. A jegyesoktatás kapcsán minden egyes alkalommal elmondom azt is: fontos, hogy megismerjék és beszéljék is egymás szeretetnyelvét, amely lehet az elismerő szó, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívesség és a testi érintés, mert e nélkül pokol lesz az életük.

A látrányi, somogybabodi, somogytúri és viszi híveket is pasztoráló plébános a pandémia idején még inkább erősíti a kapcsolatot híveivel. Lehet-e bármit is tervezni? Azt felelte, gyakran gyalog közlekedik a városban, így számos lehetőség adódik a beszélgetésre, ám a „sokasággal” a szentmiséken találkozik. Mint megjegyezte: igyekszik a miséken is jókedvre deríteni a híveket, mert azt tartja: ha szomorú lenne, úgy hiteltelen volna az örömhír továbbadása. A tervekről csak annyit mond: gondolat, elképzelés rengeteg van. Hogy meddig marad hamu alatt, azt csak az Örökkévaló tudná megmondani! – Hiszem, hogy egyszer véget ér ez az állapot. Minden szentmise után imádkozunk a járvány megszűnéséért. Az imádságnak hatalmas ereje van. Kéréseinket az Örökkévaló meghallgatja, de tudomásul kell vennünk, hogy a „kivitelezés” az Ő szuverén joga. Abba nem szólhatunk bele. Nyilván mindannyiunknak nagy élményt jelentene, ha elhagyhatnánk a maszkot, ha férfiasan kezet foghatnánk ismerőseinkkel és nagy öleléssel köszönthetnénk azokat, akik szívünknek kedvesek – summázott.

Fotó: N. L.