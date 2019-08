Egyenes úton jutott el a kifutóig

Sorsfordító tud lenne egy versenyen való szereplés, még akkor is, ha az ember lánya nem győztesként kerül ki belőle. Ez történt az első Tündérszépek versenyen a második fordulóig eljutott Szabó Nikolettával.

A somogyi szépséget a Sonline.hu és a Somogyi Hírlap közös szépségversenye indította el a modellpályán. A nagyatádi diáklány az első versenyére nevezett nálunk. – Nem igazán volt önbizalmam a jelentkezéskor, ezért a barátaim és a családom bátorított, hogy jelentkezzek. Végül elmentem, részt vettem, és sikerélménnyel gazdagodtam – mesélte Szabó Nikoletta.

Nemcsak új barátokat szerzett, de több felkérést is kapott hasonló versenyekre. – A legjobb eredmény a Miss Alpok-Adria versenyen a második helyezés volt – mondta a fiatal lány. – Nem gondoltam volna, hogy ilyen szép eredményeket érek el, pedig régi vágyam volt a modellkedés.

Nikoletta fotózásokon is vett már részt, sőt divatbemutatón is szerepelt a Tündérszépek óta. Azt mesélte, a fotózás áll a legközelebb hozzá, de összességében nagyon érdekli a modellkedés. Ha sikerülne bekerülnie egy modellügynökséghez, a jövőben csak ezzel szeretne foglalkozni. Addig is a tanulás a legfontosabb számára, hiszen ápolónőnek tanul Nagyatádon. Igyekszik összeegyeztetni az iskolát a modellkedéssel.

– Mindenkit csak biztatni tudok, hogy jelentkezzen – mondta Szabó Nikoletta. – Ha valakinek a modellélet az álma, ne hagyja veszni, legyen bátorsága megtenni az első lépést.

Új barátságokra, tapasztalatokra és persze élményekre tehet szert az, aki vállalja a versenyt. Az idei Tündérszépeken értékes nyeremények birtokosai is lehetnek a sikeresen szereplő hölgyek, és egy felkészítőtábor meg tévészereplés lehetősége is előttük áll.