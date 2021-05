Fába égetett szavakkal és virággal kopogtatunk anyák napján

A rózsát, a tulipánt és a cserepes virágokat keresik a legtöbben a kaposvári virágboltokban az anyák napja közeledtével. Már az anyák napját megelőző napokban is rengeteg virágot el tudtak adni az árusok, az igazi rohamra azonban természetesen vasárnap számítanak.

A kaposvári Ladányi Ildikó, az egyik belvárosi virágüzlet tulajdonosa azt mondta lapunknak: ezekben a napokban legalább egy-egy szál virággal mindenki gondol az édesanyjára és nagymamájára, de vannak olyanok is szép számmal, akik több ezer forintért választanak ajándékot. A kaposvári kereskedő hozzátette: sajnos egyre csökken a számuk azoknak, akik a virágüzleteket keresik fel az anyák napja közeledtével, a multik ugyanis erre a piacra is igyekeznek rátelepedni és az ő áraikkal nagyon nehezen tudnak lépést tartani a kis üzletek.

Nyitrai Krisztina, egy kaposvári ajándéküzlet tulajdonosa is készül már az anyák napi hétvégére. Boltja előtt szépen sorakoznak a különféle virágok, azok közül is a cserepeseket keresik sokan, de kézműves díszeket is szívesen vásárolnak az embernek. – Nagyon kelendő a fából készült szívecske – mondta Nyitrai Krisztina. – Az ajándékba bele van égetve egy-egy vers, vagy versrészlet, ezért nagyon sokan választják édesanyjuknak, vagy nagymamájuknak. A kerámiából készült portékák is népszerűek és temetői díszeket is többen vásárolják ilyenkor – tette hozzá a kaposvári üzlettulajdonos.

A kaposvári nagypiacon is bőségesen találhattunk virágot. Vannak, akik kifejezetten a piacon szeretnek vásárolni anyák napjára. Az egyik árus például már kínálta az illatozó, lila orgonát, amely hagyományos ajándéknak számít ilyenkor. Gyöngyvirágot is lehetett már vásárolni, a csokráért pár száz forintot kértek el az árusok.

Természetesen a tündöklő friss virágok mellett idén is népszerűek a kézzel készített helyi termékek, így a bonbonok, amelyekből már hetekkel korábban rengeteget gyártottak a somogyi csokikészítők.

Fotóillusztráció: Lang R.