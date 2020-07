Fény, ott ahol szeretné

Az elmúlt évtizedben a műszaki termékek rendkívüli fejlődésen mentek keresztül. Nem is volt olyan rég, amikor a nagyképernyős színes televíziók a szobák sarkát masszívan elfoglalták, ma pedig el sem tudjuk képzelni, hogy a televízió ne legyen falra akasztható.

Nincs ez másképp a világítástechnikában sem: egy évtizeddel kertek, bejárók közlekedéshez szükséges megvilágítását 150, vagy 500 Wattos mozgásérzékelős halogén reflektorok biztosították, ezzel szemben ma egy világítástechnikai szaküzletben, vagy webáruházban alig találunk nem beépített LED-es reflektort. Ez a tény alapvetően megijeszti a klasszikus termékekhez szokott vásárlót, hiszen elvészni látszik a cserélhetőség nyújtotta biztonság. De jogos-e ez a félelem? Cikkünkben ennek járunk utána Magyarország legnagyobb világítástechnikai e-kereskedője, a Lumenet szakmai segítségével.

A félelem oka, a LED technológiáról sok téves elképzelés kering, illetve az elmúlt évtizedben számos kalandor jóvoltából kerültek üzletek polcaira olyan LED termékek, melyeknek műszaki tartamukat tekintve esélyük sem volt, hogy beváltsák a hozzá fűzött reményeket. Természetesen e termékek között is vannak jó minőségűek, de ha a vásárló biztosra akar menni, érdemes sok évtizedes szakmai tapasztalattal bíró világítástechnikai gyártók (Tungsram, Philips, Osram, Ledvance, Müller Licht, Eglo, stb.) termékeit választania.

Megbízhatóak a LED reflektorok?

A LED technológia az elmúlt években nagy fejlődésen ment keresztül, a nagy gyártók rengeteget fejlesztettek ahhoz, hogy a LED chipek hatékonysága magas, színvisszaadása tökéletes, élettartam görbéje stabil legyen. Ahhoz, hogy megértsük miért terjedt el a reflektorokban a beépített LED használata, egy kicsit a technológiát kell megismernünk:

Az utóbbi évek egyik legkiforrottabb, legelterjedtebb LED típus az SMD LED-ek (Surface Mound Device), más néven a felületre szerelt diódák csoportja. A felülszerelt technológiából adódóan méretük nagyon kicsi, akár pusztán néhány milliméteresek, szilikon lencséjüknek köszönhetően pedig igen széles körben tudnak sugározni. Az SMD LED alsó részében található az anód, katód és a LED chip. A még hatékonyabb működés érdekében az apró chip alsó részén egy úgynevezett fenéktükör található, mely még inkább a legáltalánosabb 120 fokos világítási szög felé tereli a keletkezett fényt. Ezen technológiai sajátosság hátrány egy normál foglalatos (E27) LED fényforrás megtervezésénél, hiszen 120 fokos sugárzási szögű LED ügyes lámpán belüli lehelyezésével, további veszteséget okozó opál burával kell elérni a kész fényforrás elvárt 180-270 fokos sugárzási szögét. Ezért is terjed hagyományos fényforrásformáknál inkább a filament LED technológia. Viszont a fent említett sajátosság pontosan azt tudja nyújtani LED reflektorok esetében, amire szakmailag leginkább szükség van:

jól irányítható fényeloszlás, ami a halogén reflektorok esetében csak tükrökkel és veszteséggel volt megoldható

a LED reflektoroknál szakmailag ideális sugárzási szög

a nagy rendelkezésre álló felület kiválóan elvezeti a LED minimális hőtermelését

nincs, vagy minimális a kapcsolási érzékenység

Ezen lehetőségek olyan szabadságot adtak a tervezők kezébe, mellyel a vásárlói esztétikai, fényárambeli, funkcióbeli igényeit még jobban ki tudták szolgálni.

Jó, de mi lesz, ha tönkremegy? Cserélhetem az egész lámpát?

A legfontosabb, hogy a fentiek miatt erre minimális esély van egy minőségi gyártó esetében. A mai LED élettartalmak (15-40 000 üzemóra) és a pici LED chipek tökéletes hőelvezetése miatt, napi 3 óra átlagos használat mellett egy LED reflektor 15 – 40 évig biztos pontja lesz bejárónknak és a szó ismert értelmében még akkor sem „ég ki”. A LED ugyanis nem ég ki, mint a hagyományos izzó, hanem fokozatosan veszít fényáramukból. A komoly, megbízható LED gyártók az IES LM80-as szabványnak megfelelő eljárással élettartamnak azt az időt tekintik, amikor a vizsgált LED populáció adott hányadát tekintve a fényáram a kezdeti érték 70%-ára csökken. Természetesen a LED reflektor még ezután is „üzemképes” lesz, de semmiképp sem tekinthető gazdaságosnak jövőbeni üzemeltetése. Az ismeretlen gyártók ezt a technológiai sajátosságot jellemzően „elfelejtik” megemlíteni, ezért találkozhatunk néhol a legnagyobb gyártók által technológiailag megközelíthetetlen – akár több százezer órás névleges élettartammal. Tehát például egy Ledvance Endura Flood LED reflektort, napi 3 óra használat mellett, szakmai szempontból 25 év múlva javasolt leszerelni és kicserélni. Beláthatjuk, hogy ennyi idő alatt olyan sokat fog változni otthonunk, hogy ekkora egyébként is lecserélődne a lámpatest is. Másrészt pedig az elsősorban mozgásérzékelős LED reflektorok aligha üzemelnek naponta ennyit. Ha pedig idejekorán valamilyen működési hiba lépne fel a lámpatestnél, a fenti példában is említett LED reflektornál és a legtöbb komoly gyártónál típustól függően 3-10 év teljeskörű garancia ad nekünk biztonságot a hosszú távú befektetésre.

Milyen technológiai lehetősséget nyújtanak a LED reflektorok?

A technológia fejlődősével és a professzionális világítástechnikai gyártók fejlesztéseinek jóvoltából a lakossági és ipari igényeket is teljes mértékben kimerítő kínálat érhető el a szakkereskedésekben és az ismert webáruházakban. Íme, néhány példa:

Mozgásérzékelős LED reflektorok

A hagyományos halogén izzós mozgásérzékelős fényvetők kiváltására fejlesztett LED reflektorok kiválóan használhatók háztartási és ipari környezetben is. Minden mozgásérzékelős LED reflektor tartalmaz beépített alkonykapcsolót is, mellyen beállíthatod, mekkora külső megvilágítási szintnél (Lux érték) kapcsoljon be mozgás esetén a lámpatest. Háztartási használatra a kellemes semleges fehér színhőmérsékletű (3000 Kelvin), ipari használatra pedig a hideg színhőmérsékletű (4 – 5000 Kelvin) lámpatesteket ajánljuk.

Napelemes LED reflektorok

Ideális választás olyan helyekre, ahol nem érhető el hálózati betáplálás. Két fontos dolgot azonban érdemes figyelembe venni:

Őszintén szólva, nem szívesen nevezzük reflektoroknak a napelemes lámpák e változatát, hiszen fényáramuk az energiaforrás végessége miatt bőven elmarad egy jó minőségű LED reflektortól: a legnagyobb teljesítményű, kínálatunkban elérhető mozgásérzékelős, napelemes LED lámpatest fényárama jelenleg 360 Lumen, ami nagyjából egy 30-40 wattos hagyományos izzó fényének felel meg, szemben a valódi LED reflektorok több ezer Lumenes fényáramával.

A másik probléma pedig az ár és az ebben lévő lopási kockázat. Sajnos a professzionális LED reflektorok magas ára miatt vonzó célpontok lehetnek a tolvajok számára is. Telepítéskor érdemes olyan helyre szerelni, ahol csökkenthető ezen kockázat.

SMART LED reflektorok

A LED technológia fejlődésével lehetővé vált, hogy egy lámpa már ne csak világításként funkcionáljon, hanem okos kiegészítőkkel tegye kényelmesebbé, biztonságosabbá otthonunkat, irodánkat, más védendő ingatlanunkat. A Lutec a technológiai fejlődésben lévő lehetőséget nagyon ügyesen megragadva, egyesítette a mozgásérzékelős lámpatestek és egy okostelefonról elérhető/vezérelhető kamerás rendszerek előnyeit a Security ’Light termékcsaládban. Az ingyenesen letölthető applikáció segítéségével figyelmeztetést kapunk, ha a lámpatest mozgást érzékel és a lámatestbe épített hangszóró és mikrofon, valamint az applikáció segítségével akár kommunikálhatunk is a lámpatest közelébe érkező személlyel.

Kézi, állványos LED reflektor

Fény, munkára tervezve. A robosztus kialakítású GAO, Brennenstuhl és Lutec reflektorok jól fogják bírni a gyűrődést, legyen szó hobby, vagy ipari környezetről.

Akkumulátoros LED reflektor kínálat

Akkumulátoros LED kínálatunkban igazi kuriózum a Philips MatchLine, mely tökéletes színvisszaadásával (90 Ra) és hálózati feszültség nélküli mivoltához képest brutális, 1500 Lumen fényáramával elsősorban autófényezési, festési munkálatokhoz ajánlott, ahol minden színt pontosan olyannak kell látnunk, mint a valóságban.

Meleg színhőmérsékletű LED reflektorok

Amint már korábban taglaltuk, a semleges-meleg fehér színhőmérséklet választását elsősorban otthonok, étterem, vagy szálloda külső terek megvilágítására ajánljuk.

LEDVANCE Floodlight fényvető család

Az OSRAM világítástechnikai gyártóból 2016. Júniusában kivált LEDVANCE új, professzionális használatra szánt, személyre szabott LED lámpatest-portfóliót vezetett be. Az új terméksorozat modelljei kiváló ár-érték aránnyal rendelkeznek, egyszerűen installálhatóak, letisztult megjelenésűek, mindemellett különösen tartósak. A Floodlight sorozat pillanatok alatt a Lumenet sikerterméke lett, ami nem is csoda, hiszen esztétikus formatervezése, kiemelkedő hatékonysága és megbízhatósága mellett, kiváló ár/érték arányával is kitűnik versenytársai közöl.

Elemes ajtóvilágító lámpák

Szakmai szempontból szintén nem sorolnánk a LED reflektorok közé, mégis van keresni valója a termékkörben. A beépített alkonykapcsolóval és mozgásérzékelővel rendelkező, elemes Osram lámpák tökéletesen elegendő fényt biztosítanak például bejárati ajtóknál egy kulcs megkereséséhez. Ideálisan alkalmazhatók olyan helyen, ahol nem érhető el hálózati feszültség és nincs szükség nagy megvilágítási területre.

R7S LED foglalatos fényforrások

Meglévő halogén izzók reflektorok, lámpatestek és a közkedvelt fényerő-szabályozható állólámpák halogén izzóinak energiatakarékos helyettesítésére ideális megoldást nyújtanak a ma már akár A++ energiahatékonyságot elérő R7S LED fényforrások. A régi halogén izzókhoz hasonlóan 78 és 118 mm-es hosszúságban készülő retrofit LED fényforrások a technológia jelenlegi állása szerint hivatalosan 120-125 Wattos hagyományos halogén izzót tudnak kiváltani, de mivel az R7S LED-ek fényáramának szinte teljes egésze a megvilágítandó területre jut, nagyobb teljesítményű halogén izzók kiváltásakor sem fogunk észrevehető fényáram csökkenést tapasztalni. A háztartásokban közkedvelt szabályozható állólámpák energiahatékony működtetéséhez jó szívvel ajánljuk a több színhőmérsékletben elérhető, szabályozható R7S LED-eket.