Flakonok nélkül, zölden is szép az élet

Csupán pár évtizeddel ezelőtt a paraszti kultúrában szinte nem termelődött szemét a háztartásokban, mindennek megvolt a maga helye. Egyre többen próbálkoznak napjainkban is visszatérni a hagyományokhoz.

A Treszler család hat éve költözött Szennába, de már tíz éve törekednek a környezettudatos életmódra.

Igyekeznek minél kevesebb szemetet termelni, olyan energiákat felhasználni, amelyekkel spórolhatnak. – Már kényelmes, megszoktuk ezt az életmódot – mesélte Treszler Anikó a házuk kertjében sétálva, ahol juhokat tartanak fűnyírásra. – Csak akkor szembesülök vele, hogy mit vállaltunk, amikor látok másokat, akik a könnyebb „utat” választották.

Anikó azt mondja, a napelemük részletének díja jóval alacsonyabb, mint amennyit az áramszolgáltatónak és fűtésre fizetnének. – Erről töltjük az elektromos autónkat is, úgy számoltuk, mindennel együtt eddig egymilliót spóroltunk az üzemanyagköltségen – tette hozzá. – A „szikkasztós” szennyvíztisztítónk segítségével tisztított víz folyik el egy föld alatti kavicságyásba, így elég évente egyszer szippantani. A mosáshoz mosódiót, mosószódát használok, a tisztítószereket környezetbarátra cseréltem. Szappant használunk, és bambusz fogkefét, ami komposztálható.

– Bekúszott az életünkbe a minőségi bioélelmiszer, amelyre lehet, hogy kicsit többet költünk, de más területen bőven spórolunk rá – folytatta Anikó. – Étolajat csak ritkán használok, a fáradt olajat gyűjtőpontokon leadom. A kenyeret, kekszet magam sütöm, gyakran rendelek élelmiszert a „Somogyi Kosár” helyi kezdeményezéstől. Ez azért jó, mert nem utaztatják nagy távolságból a termékeket, s minimális a csomagolóanyag, ami a szemétbe kerül. A gyerekek ruháit többnyire ismerősöktől kapjuk, és mi is továbbadjuk a mieinket. A felnőtteknek is elsősorban használt ruhát veszek, ha már muszáj, mert elnyűttük.

A bútoraink is használtak, felújítottunk, lefestettünk régieket. Így teszünk a gyerekek játékaival is. Készítünk nekik, amit csak lehet, vagy élményt kapnak tőlünk. Ha kirándulni megyünk, kulacsban viszünk innivalót, és nem csomagolom be külön az ennivalót, mosható dobozokban visszük magunkkal – sorolta Anikó azokat a dolgokat, amelyek első hallásra nem is tűntek bonyolultnak. – A gyerekek fogékonyak erre az életmódra, már ők is észreveszik, hogy mit lehetne másképp tenni. Vannak felnőttek is, akik érdeklődnek, hogyan csináltuk. Azt érzem, nyitottak rá az emberek – mondta Anikó, aki teljesen nejlonzacskómentes életet él családjával. Egy helyi kezdeményezésre többedmagával újrahasznosítható zöldségeszsákocskákat is varrtak.

A mosipelus öröklődik egyik gyerekről a másikra

A kaposvári születésű Flandler Lilla második gyermekét várja. Az augusztusban születendő babának már eltette a nagy testvér pelenkáit, amelyek egytől egyig patyolat tiszták. Lilla ugyanis úgynevezett mosipelust használ az újrahasznosítás jegyében. Azonkívül, hogy így jóval kevesebb hulladék termelődik náluk, popsikrémet sem kell használniuk, mert a mosható pelenkához nem tartja szükségesnek.

– Az eldobható pelenkával félig megtelt a kukánk – mondta Flandler Lilla, aki százezres nagyságrendben költött két év alatt mosipelusra. Az édesanya szerint azonban ez csupán első hallásra hangzik soknak, hiszen az eldobhatóra is ráköltene ennyit a család, s az nem öröklődik ingyen a következő gyermekre.

Fotó: Lang Róbert