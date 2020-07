Így gondozd az autószőnyeged!

Különös gondot fordítasz arra, hogy járműved mindig tökéletes külső megjelenéssel bírjon? Az autómosás Nálad rendszeres hétvégi program? Munkakörtől, az igényességtől vagy éppen a nem elhanyagolható állagmegőrzéstől függően is fontos lehet, hogy gondoskodj az alapos külső tisztításról. De mi a helyzet a belsővel? Még csak csapadékos idő sem szükséges ahhoz, hogy az autószőnyeg elképesztően koszos, igénytelen benyomást keltsen. A lehullott növényi részek, a homok, és sokszor az autóban végzett tevékenység, például egy szendvics elmajszolása is nyomokat hagyhat maga után. Cikkünkben abban igyekszünk segítséget nyújtani, hogy miként érdemes az autószőnyeget gondozni, és így állapotát megőrizni!

Autótisztítás alkalmával ne feledkezzünk meg a taposókról sem. Ezeket kézi mosóknál egyszerűen kivehetjük és lecsapathatjuk, s máris tisztán kerülnek vissza a helyükre. Rendszerint ezek fogják fel a szennyeződéseket, a sarat, de természetesen az autókárpit mellett sem mehetünk el. Ez utóbbi már keményebb dió, ugyanis gyakran egészen beleeszi magát a szennyeződés, melytől porszívózással nem mindig lehet megszabadulni.

Alapos porszívózás

Természetesen a porszívózás a legelső, ami az autós eszébe jut, és sokáig tényleg sikerülhet ezzel tisztán tartani a kárpitot. Porszívózd át alaposan, térj ki az apró résekre is, ahol a morzsák és apró szennyeződések szívesen megbújnak. Kritikussá akkor válik a helyzet, ha az idő cudarra fordul, és beköszönt a tél. Na, ilyenkor aztán minden bekerül az utastérbe, amit nem szeretnénk. A nedvesség a kárpit mélyebb részeit is elérheti, ami bizony már nem játék.

Gumiszőnyeggel a nedvesség ellen

Fontos megemlíteni a csomagtartót is, mely rendszerint állandó használatban van. Nem csak a bevásárlások után bepakolt szatyrokra gondolunk itt, hanem akár egy síelés alkalmával a gyorsan bedobált sífelszerelésekre, melyek jelentős mennyiségű nedvességet is magukkal visznek. Az átnedvesedett kárpit megelőzésére a legtöbbet a gumiszőnyegek alkalmazásával tehetünk. Ezeket nem csak az utastérben használhatjuk, hanem a megfelelő méretben, a csomagtérben is. Olyan típusok is elérhetőek az autoalkatreszonline24.hu szakemberei szerint, melyek patentekkel rögzíthetőek a helyükre, így biztosan nem csúszkálnak el, veszélyeztetve ezzel a kárpit épségét. Persze a küszöbök belső borítása is fokozottan kitett a szennyeződéseknek, így ezek rendszeres tisztítására is ajánlott figyelmet fordítani.

Nem mindig igényel komolyabb eszközt!

A belső tér takarítása sokszor egyszerűen megoldható. A taposók, a hótálcák kiszedése, letisztítása, szárítása alapnak számít. A porszívózással a homoktól, a megszáradt nedves anyagoktól könnyedén megszabadulhatunk. Jól jöhet a kárpittisztító alkalmazása, mely habszerű anyagot képez a felületeken, majd száradás után porszívóval szabadulhatunk meg tőle – s vele együtt a szennyeződésektől. Vannak azonban olyan speciális készülékek is, melyeket akár ki is bérelhetünk, hogy makulátlanok legyenek a kárpitok- beleértve az üléseket is. Mosd ki az üléshuzatokat, ha pedig alatta is komoly szennyeződésekkel találod szembe magad, akkor a gőzmosás garantáltan meghozza a kívánt eredményt.