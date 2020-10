Körbeérte a Balatont a siófoki deszkás

Négy nap alatt körbedeszkázta a Balatont Horváth Renátó. Tette ezt azért, hogy felhívja a figyelmet a hazai zenei szakma szomorú helyzetére a koronavírus járványban. Útitársaival harcoltak az esővel, sérülésekkel, de mindez nem szegte kedvüket, jó cél érdekében újra elindulnának.

Közel hetven kilométert gurult naponta a siófoki Horváth Renátó. Négy nap alatt mindössze két órás esővel kellett csak megküzdenie deszkás társaival. Siófokról indulva Tihany felé vették az irányt, majd megkerülték a Balatont.

A Káli-medence dombjai komoly kihívást jelentettek számukra.Útjuk során a balatonboglári Gömbkilátóba is ellátogattak és bekukkantottak a Kis-Balaton Látogatóközpontba is az Kis- Balaton élővilágát bemutató interaktív kiállításra. Meglepődve tapasztalták, hogy milyen sok vendéglátóhely van nyitva ősszel is, de a hűvös őszi időben a kerékpárúton haladva sok kirándulóval nem találkoztak.

Renátó kiemelte: másfél hónapja született meg az ötlet a fejében, hogy körbedeszkázza a Balatont és felhívja a figyelmet a járványhelyzet miatt a zeneiparban dolgozók nehéz helyzetére. – Sok kollégám elhagyta a pályát és akik maradtak, azoknak még elég hosszú ideig nem kell nagyobb koncerteket szervezniük, szerettem volna, ha utammal tudok segíteni nekik, ezért választottam a Fábián Juli Emlékalapítványt és kezdtem adománygyűjtésbe – sorolta a deszkás. Megjegyezte: az ismertebb hazai fesztiválok is az ügy mellé álltak és tárgyi adományokkal vagy értékes belépőjegyekkel segítik a figyelemfelhívó akciót. A gyűjtés pedig három hét múlva zárul, eddig a tervezett összeg egynegyedét sikerült összegyűjteni.

– Tíz évesen kezdtem el deszkázni, akkor volt egy hosszabb szünet és az elmúlt másfél évben vettem újra elő és mondhatni mindenhova ezzel közlekedek – mondta el a zenei producer. Útitársuk, Bence egyszer borult is, de szerencsére megúszta felületi sérüléssel.

