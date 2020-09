Lélekerősítő támogatást nyújt Viktória

Fél év szünet után találkoztak ismét az egészségügyi főiskolán a kaposvári Viktória klub mellrákkal műtött tagjai. A közösséget két évtizede irányító Kiss Katalin lapunknak elmondta, hogy az egykoron közel hetvenfős társaságból ma már csak harmincnyolcan vannak, a többiek végleg eltávoztak közülük.

Az Európai Bizottság adatszolgáltató szerve, az Eurostat szerint kontinensünkön Magyarországon halnak meg legtöbben rákban, a nők között pedig az emlőrák a vezető halálok. Bár napjainkban az orvostudomány lényegesen nagyobb hatékonysággal veszi fel a küzdelmet a rettegett betegséggel szemben, a későn felismert tumor még ma is jelentős számban szedi áldozatait.

A Viktória klub egykori tagjai közül is többen mentek el idő előtt azért, mert a kezdeti tünetekkel későn fordultak orvoshoz, vagy mert az orvosok sem ismerték fel kellő időben a bajt.

Mindkét tényező fennállt az alapítók egyike, Kimpf Jánosné esetében is, aki ennek ellenére ma tünetmentesen mesélte el történetét. Elmondása szerint története 1989 őszén kezdődött, amikor véletlenül nekidőlt az íróasztalnak, ami a kelleténél nagyobb fájdalmat okozott számára. Úgy gondolta, majd elmúlik, ezért nem is tulajdonított nagyobb jelentőséget a dolognak. Hetek múltak el, de a fájdalmai nem szűntek, míg végül orvoshoz fordult. – A vizsgálat zsírmirigyként diagnosztizálta a mellemben lévő csomót, ami egyáltalán nem nyugtatott meg, idővel pedig még tovább romlott az állapotom – emlékezett vissza Kimpf Jánosné. – Három hónap elteltével már állandó halálfélelmem volt, amikor ismét orvoshoz kerültem. Ekkor derült ki a betegségem, a diagnózist követően pedig rövidesen meg is műtöttek.

Az asszony kálváriája azonban itt még nem ért véget. – Mivel a kemoterápiáról lebeszéltek, ezért a műtét után csak gyógyszeres kezelést kaptam – folytatta Kimpf Jánosné. – Ekkor úgy tűnt, hogy minden rendben. Azonban a daganat kiújult, amit újabb műtét követett, majd az ekkor már elfogadott kemoterápia után tűnt el végleg a tumor. Ennek már három évtizede, azóta tünetmentes vagyok. Sajnos a lányom is örökölte a hajlamot, ő még küzd a kórral.

Forró Gyuláné ugyancsak régi klubtag, akinél viszont nagyon gyorsan lezajlott a betegség. – Fürdéskor tapintottam ki a borsó nagyságú csomót, amivel rögtön orvoshoz fordultam – kezdte történetét Forró Gyuláné. – Nem sokkal ezután meg is műtöttek, és az eltelt huszonnyolc év alatt nem is újult ki a daganat. Mindezt annak köszönhettem, hogy hamar észrevettem az elváltozást, és nem mellesleg kiváló gyógyítók kezébe kerültem. Bár azóta is járok ellenőrzésre, de a mindennapi önvizsgálatot is nagyon fontosnak tartom – avatott be Forró Gyuláné.

Mindenkiben ott lappang a kiújulástól való félelem

– Fizikailag az orvosok kezében vagyunk, a velünk történtek lelki feldolgozásában azonban a sorstársi közösség tud nagyon sokat tenni – mondta Kiss Katalin, a Viktória klub vezetője. – Mellműtöttként és mint az egyik legrégebbi klubtag mindezeket én is megtapasztaltam, és vezetőként is mindent megteszek, hogy elviselhetőbb legyen az ebből adódó lelki teher. Sokat köszönhetünk Pécsi Balázs onkológus főorvosnak is, aki tizenöt éve a klubunk orvosaként nagyon sokat segít nekünk – emelte ki.

Kiss Katalin arról is beszélt, hogy a társaság jövőre lesz harmincéves, a tagság többségében egyedülálló időskorú. Azt mondják, a fiatalabbak nem szívesen mennek közéjük, sokan még a betegségüket is igyekeznek eltitkolni. Pedig a programjaik nekik is nagyon hasznosak lennének. A rák világnapján rendszeresen tájékoztatást kapnak a klubtagok a rákgyógyítással kapcsolatos legújabb fejleményekről is, amit Kiss Katalin azért is fontosnak tart, mert a lelkük legmélyén, még a hosszabb ideje tünetmentesen élőkben is, ott lappang a kiújulástól való félelem.