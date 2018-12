Öleléssel köszönnek a györöki iskolában

Egy somogyi iskolában is bevezették az ölelgetős köszöntést.

Az elmúlt hetekben futótűzként járta be az internetet egy felvétel, amelyen az látható, ahogyan egy texasi iskola első osztályos diákjai ölelkezve búcsúztak el egymástól a tanítás után. A videót több mint 16 millióan látták, a világ legkülönbözőbb pontjairól érkeztek az elismerő hozzászólások. Most pedig egy magyar iskolában is bevezették ezt a köszöntést. A szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában az ajtó melletti falon különböző matricákat helyeztek el, amelyek mindegyike egy–egy köszönésformát mutat.

A gyerekek ezek alapján választhatják ki, hogy öleléssel, simogatással, kézfogással, pacsival vagy éppen tánccal búcsúznak el az ajtóban álló tanáruktól, tanulótársuktól.

Az, hogy ki áll az ajtóban, napról napra változik.

A fotó illusztráció

