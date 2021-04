Pályázati pótkerék adhat lendületet az e-bringáknak

Folytatódik az elektromos kerékpárok vásárlását segítő pályázat, április hatodika és kilencedike között még tovább egyszerűsített feltételekkel nyújthatók be a támogatási igények. A kormány két év alatt mintegy egymilliárd forintos támogatási kerettel támogatja az e-biciklik beszerzését.

– Kedden egy csaknem 1,2 millió forintos e-kerékpárt rendeltek nálunk – mondta Steller Zsolt, a kaposvári Tutti Bringa tulajdonosa. – Kínálatunkban hat éve jelentek meg az e-bringák, s a látványos előretörést mutatja, hogy az első esztendőben az összforgalom alig egy százalékát adták ezek a típusok, ma már csaknem minden tizedik bringa közülük kerül ki.

Steller Zsolt szerint nagy érdeklődés tapasztalható a támogatások iránt is. A kaposvári kereskedésben nyomatékszenzoros e-kerékpárokat forgalmaznak, s ezeknél a vételár 50 százaléka, ám maximum 150 ezer forint lehet a támogatás. Aki teheti, él a felkínált lehetőséggel, a szakember hangsúlyozta, hogy legyen szó bármilyen típusról, érdemes előrehozni a vásárlást. A koronavírus-járvány ugyanis alapvető változásokat indított el ebben az üzletágban is. Már az első hullám idején számottevően megnőtt a kereslet, ami a pandémia harmadik fázisában is stabilan kitart.

– Számos kerékpárgyártó nem tud reagálni az igények gyors növekedésére, s ez óhatatlanul hiányhoz vezet – hangsúlyozta. – A járvány következtében az utóbbi időben lelassult a nemzetközi szállítás, logisztikai nehézségek adódtak, jócskán megnyúlt az idő, amíg egy-egy kerékpárokkal, illetve alkatrészekkel, kiegészítőkkel teli konténer megérkezik a Távol-Keletről. S eközben a növekvő kereslet kihat a bringák árára, egyes típusok az utóbb egy évben közel 20 százalékkal drágultak.

A változást az is jelzi, hogy amíg korábban egy kerékpár árában nagyjából 1-2 százalék volt a szállítási költség, most akár elérheti a 10 százalékot.

Steller Zsolt azt mondta: pillanatnyilag közel 400 kerékpár – többek közt cross trekking, MTB, országúti és gyermekbringa – van náluk raktáron, s a vevők átlagosan közel 170 ezer forintot adnak egy-egy kétkerekűért.

Hosszabb távon is kiemelt érdeklődésre számítanak, ezért a biztonságos utánpótlás érdekében már a 2022-es előmegrendeléseket adják le.

A szaküzlet jelenleg is nyitva van, s arra is felkészültek, hogy várhatóan a hét második felében új szabályok lépnek életbe.

Náluk – az összes biztonsági szabály betartása mellett – egy időben legfeljebb 11-en tartózkodhatnak.

– A Balaton-parton és a Desedán is érezhetően egyre több a kerékpáros – mondta Kertész Rezső, a Kisosz megyei társelnöke. – Elsősorban a fiatalok valamint a középkorúak tekernek és sok családot is látni lehet biciklizni. A kerékpározás hozzájárul az egészséges életmódhoz és rengeteg élményt nyújt.