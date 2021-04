Papírja van már róla a zselici forrásvíznek, hogy kiváló

Ismét bátran fogyaszthatók a zselici forrásvizek. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kaposvári kutatói szerint mindegyik ivóvíz-minőségű. Évek óta hatalmas divat a forrásvíz fogyasztása, egy ideje azonban minőségi gondokat jeleztek a fenntartók.

Húsvéthétfőn is vízzel teltek meg a műanyag palackok a Tókaji-forrásnál. Gácsi Irén is évek óta onnan hordja a vizet. Volt, hogy egy óránál is többet kellett várakoznia, amire sorra került a „csapnál”, de megérte türelmesnek lennie. – Első osztályú a víz – mondta a kaposvári nő. – Csak ezt a vizet iszom otthon, hiszen a minősége kiváló. Sokkal finomabb, mint a boltban kapható palackos ásványvíz. Általában tíz – ötliteres – kannát töltök meg egyszerre, ami nagyjából egy heti adagnak felel meg – mondta.

Nemcsak Kaposvárról és környékéről keresik fel a Tókaji-forrást, hanem még Pécsről is érkeznek, hogy friss vízzel töltsék meg üvegeiket. A forrásvizek népszerűsége az utóbbi néhány évben csökkent kissé, sokakat elbizonytalanított, hogy a fenntartók vízminőségi gondokat jeleztek.

A MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet kaposvári munkatársai a hallgatókkal közösen, egy éven keresztül vizsgálták a Zselic jelentősebb forrásait.

Varga Dániel, egyetemi docens, a MATE kutatója lapunknak elmondta: évek óta vizsgálják a somogyi vizeket. Korábban a Desedából és a Kapos folyóból is vettek mintákat, de a hallgatókkal közösen azt is szerették volna megtudni, hogy a Kaposvár-környéki nagyobb forrásvizeknek milyen a minősége. Varga Dániel kiemelte: 2019 nyarától 2020 nyaráig tartott a vizsgálat. Havonta egyszer vettek mintát, ez alapján született meg az egyéves eredmény. A kutatásokból szakdolgozatok is születnek, a forrás vizsgálatából is hamarosan elkészül majd egy diplomamunka – mondta el Varga Dániel.

Az erdészet rendszeresen vizsgálja

A Somogyi Erdészeti és Faipari Zrt. (Sefag) is több iható vizű forrást tart számon Somogy megyében, ilyen például a Kaposvár környékén található Deseda-forrás, a Négytestvér-forrás, a Nádasdi- (Latinka) forrás, a Kaposszerdahely közelében megbúvó Tókaji-forrás, a Gálosfa környékén megtalálható Csepegő-kő- forrás, valamint az Iharosberénynél lévő Petekúti-forrás is – tudtuk meg. A Sefag tapasztalatai alapján a kaposvári és a Kaposvár-környéki források a legnépszerűbbek, ide akár Somogy megyén kívülről is érkeznek fogyasztók. A társaság lapunk kérdésére azt is közölte: a Sefag Zrt. rendszeresen bevizsgáltatja forrásai többségének vízét. Ezek azonban mindig az aktuális állapotot tükrözik, előfordulhat a két vizsgálat között bármilyen károsodás, kórokozó megjelenése, emiatt a forrásvizeket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Jelenleg nincs olyan forrás a társaság területén, melyet tilos lenne látogatni, illetve tiltott lenne onnan vizet elvinni – tájékoztatták lapunkat.