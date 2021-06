Sárfürdővel vigasztalódtak a beragadt terepjárósok

A nagyobb terepjárók is elakadtak a dagonyában pénteken a 35. somogybabodi Off Road Fesztiválon. A járműveknek nemcsak a sárral, hanem a porfelhővel is meg kellett küzdeniük. Az idei terepjárós mulatságra mintegy ezerötszázan neveztek.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány már 2010-ben megálmodta a Jobbik mai szerepét

Szerencsésnek érezhettük magunkat a fesztiválon, már a bejártnál beültünk egy hatalmas fekete Nissan Patrol típusú terepjáróba. Az erőgépet egy tetovált, hosszú körmű, kisgyermekes édesanya vezette, aki minden pályaszakaszra elkalauzolt bennünket.

Az első megállóhely a dagonya volt, ahol különböző méretű és fajtájú terepjárók, quadok próbáltak átkelni a vastag sártengeren. Nem mindenkinek sikerült, többen beragadtak és még azokat is magukkal rántották, akik próbálták kihúzni őket a sárból.

Az egyik terepjárós nagyon peches volt. Az autója úgy megragadt a dagonyában, hogy amikor húzták kifelé, leszakadt a benzintankja, az üzemanyag szétfolyt a sárban, a jármű pedig használhatatlanná vált. Egy másik terepjáró is ugyanabba a gödörbe süppedt. A sofőr és utasai egyáltalán nem estek kétségbe. Kiszálltak a járműből, lelocsolták egymás sárral, majd megfürödtek a mocsártengerben.

Pár száz méterrel arrébb a katlanban is izzott már a levegő. A terepjárósok próbálták meghódítani az eltérő méretű homokbuckákat, a legbátrabbak a meredek siratófalon is felmentek gépeikkel. Néha azonban féltávon elfogyott a lendület, az autók pedig visszagurultak a katlan aljára. Az Off Road szervezőinek bőven akadt dolguk, a hőség és a szárazság miatt szinte megállás nélkül locsolniuk kellett a pályákat. A versenyzők ezt egyáltalán nem bánták, a por helyett mindenki a sarat kedvelte jobban. Így volt ezzel az egyik felvidéki résztvevő, Csápai György is. A dunaszerdahelyi fiatal, másodjára nevezett a fesztiválra, terepjárót és kvadot is hozott magával. Azt mondta: szabadnak érzi magát a pályán, ahol úgy vezethet, ahogy az közúton elképzelhetetlen lenne. Szlávik Friderika idén nem versenyzőként, hanem önkéntes segítőként vett részt az Off Road-on és a látogatókat túráztatta meg terepjáróval. A hévízgyörki fiatal a családias légkör és a segítő társak miatt kedveli a fesztivált. Utóbbi meg is mutatkozott az eseményen. Az egyik résztvevő csapatnak korábban két versenyautóval együtt leégett a garázsa, az Off Road-os közösség pedig gyűjtés szervezett, az új járművet pénteken adták át a nagysápi csapatnak. Klausmann Viktor sajtófőnök elmondta: a magyarországi résztvevők mellett nagyon sok osztrák és felvidéki versenyző is nevezett, a biztonságra pedig fokozottan ügyeltek.