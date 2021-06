Régi árakkal nyit pénteken a strand a Virágfürdőben

Pénteken, június 11-én indul a strandszezon a kaposvári Virágfürdőben

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

A vízi élmények mellett a fürdő területén számos sportolási lehetőség is adott, az úszómedencék mellett a 4 méter mély ugrómedence, a strand területén kialakított röplabda- és focipálya is minden vendég rendelkezésére áll. A gyermekbarát strandon az árnyékolós gyerekmedence, a csúszdák, és a zöldterületek is a felhőtlen kikapcsolódást szolgálják.

A belépő árai sem emelkedtek, ráadásul a csoportok, és a családok számára továbbra is kedvezményes lehetőséget biztosít a fürdő. A kaposváriaknak érdemes kihasználni a Kaposvár kártya 20 százalékos kedvezményét.

Az idén is elindítja a Virágfürdő 8-16 éves gyermekek számára gyógyúszó napközis táborát. Az úszás és strandolás mellett extra élmények is várják a táborozókat. A Katica tanyán tett látogatás mellett ki lehet próbálni a súlytalan lebegést, a búvárkodást is teljes búvárfelszereléssel.

A Virágfürdő felhívja a szülők figyelmét, hogy a gyógyúszás lehetőséget biztosít arra, hogy szakember irányításával az egészségmegőrzés és gyógyulás mellett az úszás személyiség-formáló hatásaiban is részesüljön a gyermek. A gyógyúszás korrigálja a gerinc különböző deformitásait, javítja a tartási rendellenességeket, kedvezően befolyásolja a keringés- és légzőrendszert, továbbá jó hatással van az idegrendszerre.

A fürdő a kisebbeknek és a nagyobbaknak is készül programokkal, folyamatban vannak az egyeztetések a fürdő weboldalán és a facebookon is hamarosan megtalálják a részleteket a nyitvatartással együtt.

Megújult a fürdő környezete is. A Béla király utcától indulva, az új közúti felüljáró a meghosszabbított Csik Ferenc sétányhoz kapcsolódik – így fürdő utcája már nem zsákutca – ezzel a városrészek közötti közlekedés is egyszerűbbé vált. Kerékpárút és elektromos töltőállomás épült, valamint a parkoló is megújult, mely változatlanul ingyenesen várja az autósokat.

Jelenleg a gyógyászaton kívül minden részleg védettségi igazolvány felmutatásával vehető igénybe. A plasztikkártya mellett már lehetőség van a mobilapplikáció használatára is.