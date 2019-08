Sütőtök a konyhában: 5 szuper recept sütőtök rajongóknak

A sütőtök az ősz sztárja, amit annyiféle formában szeretünk elkészíteni, amennyiben csak lehet. Bár legtöbben csak a sült verzióját ismerik, és talán még páran azt, hogy ínycsiklandó krémlevest is lehet belőle készíteni, a sütőtökben több potencia rejlik, mint azt elsőre gondolnánk.

A következőkben mutatunk 5 remek sütőtökös receptet, amit ezen az őszön mindenképp ki kell próbálnod:

Klasszikus sütőtök krémleves

Mindenki fegyvertárában kell lennie egy ilyen alapreceptnek, amihez nem kell más csak 1 kg sütőtök, amit meghámozva és magtalanítva teszel oda főni, egy kis hagyma, fokhagyma, 1 ek. olivaolaj, só, bors, 1 zöldségleves kocka és 2,5 dl tej (de lehet főzőtejszín is, viszont ebből akkor kevesebb kell). Serpenyőben hevítsd fel az olajat, dobd rá a vöröshagymát, 5 percig pirítsd, majd a fokhagymanyomón átpréselt fokhagymát is add hozzá. A leveskockát vagy házias levesalapot a felforralt vízbe dobva 2-3 percig rotyogtasd. Add hozzá a pirított hagymát és a feldarabolt sütőtököt, amit kb. 10 perc alatt főzz puhára. Ízlés szerint fűszerezd, mehet bele a són és borson kívól szerecsendió is. Botmixer segítségével krémesítsd, majd tedd vissza és forralj rajta egyet a tejjel vagy a tejszínnel. Pirított tökmaggal tálald, hogy tökéletes legyen a végeredmény. Itt találod a receptet.

Sütőtökös-mákos rétes

A mák a tök barátja, mint ahogy a rétesé is, ilyenkor ősszel. Ez az isteni édesség szuper nassolnivaló lesz a már rövidülő őszi estéken, mikor az ember már szívesen gubózik be otthon egy meleg pléd alá… Kell hozzá 25 dkg sütőtök, 10 dkg darált mák, 10 dkg cukor, 3 evőkanál tejföl, 1 evőkanál búzadara, 1 csomag réteslap, fél marék mazsola, egy pici olaj. A mákot a cukorral keverd össze, majd ehhez add a meghámozott, magtalanított, lereszelt sütőtököt és a marék mazsolát. Jól dolgozd össze a tölteléket, majd a réteslapok tetejét kend meg pici olajjal, szórd meg búzadarával azokat a részeket, ahova majd a töltelék kerül, mert ez felszívja a sütőtök levét és nem fog elázni a lap. A tetejét kend meg szintén olajjal és tejföllel. Forró sütőbe tedd a tepsit, és süsd készre úgy 20 perc alatt.

Sütőtökös krumplipüré

Ha unod már a hagyományos krumplipüré köretet, itt az ideje, hogy kipróbáld ezt a sütőtökkel felturbózott verziót, ami új szintekre emeli ezt az egyébként egyszerű és gyors ételt. Ugyanúgy indul az elkészítési folyamat, mint a hagyományos püréé, hámozd, majd kockázd fel a krumplit és tedd fel főni sós vízben. A hagymát tisztítsd meg, aprítsd fel és egy kis olajon és vajon pirítsd meg. A sütőtököt hámozd meg, kapard ki a magját, a húsát pedig kockázd fel. Add hozzá a hagymához és pár perc alatt párold puhára. Add hozzá a krumplit, ízesítsd sóval, borssal, szerecsendióval, majd krumplinyomóval törd össze és tálald.

Sütőtökös humusz

Ha te is rajongsz a humusz minden formájáért, itt egy recept, amihez egy kis sütőtökre is szükséged lesz. A csicseriborsós, fokhagymás, tahinis alaphoz keverj hozzá némi előre megsütött és lepürésített sütőtököt, amitől a humusz íze teljesen elmegy majd egy édeskés ízvilág felé. Pitával vagy friss bagettel igazán mennyei őszi étel, amit vendégváróként is bármikor bevethetsz.

Sütőtökös currys csirke

A sütőtök nagyon jól passzol csirkéhez, kacsához és egyéb szárnyas húsokhoz. Készíts az általad választott húsféle mellé egy curry szószt sütőtökből, curryből, kókusztejből, lime-ból, gyömbérből és egy kis chiliből. Keverd hozzá a párolt húst, majd tálald valamilyen kuszkuszos vagy rizses körethez.