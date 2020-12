Idén is dobozolásra hív a Baptista Szeretetszolgálat

Minden eddiginél nagyobb szükség van az összefogásra, ezért a Baptista Szeretetszolgálat a jelenlegi pandémiás helyzetben is elindítja karácsonyi adománygyűjtő kampányát, a 17. Országos Cipősdoboz Akciót. „A gyermekek idén is várják a karácsonyi ajándékot. Ezért szeretnénk, hogy a Cipősdobozok idén is ott legyenek a karácsonyfa alatt, örömöt hozva a leginkább rászorulóknak” – mondta erről Szilágyi Béla, a szervezet elnöke.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A Baptista Szeretetszolgálat ünnepi kampányát az elmúlt években nemzetközi sztárok, köztük Chuck Norris és Andrea Bocelli mellett magyar hírességek is támogatták. Idén a szervezettel dobozol Béres Alexandra, Kovácsovics Anikó, Mező Misi és a Magna Cum Laude, Polgár Tünde, Kajdi Csaba, Kulcsár Edina, a Margaret Island, és számos további közéleti személyiség. A november 27-én, pénteken kezdődő 17. Cipősdoboz Akció kampányában 150 gyűjtőpont várja az ajándékokat és mintegy 100 partner járul hozzá a gyűjtés sikeréhez. Idén nem épülhet fel Budapest szívében a Cipősdoboz Vár, ezért a Baptista Szeretetszolgálat kibővítette az online dobozolás lehetőségét: játékok, higiéniai eszközök, könyvek vásárlásával vagy pénzadomány küldésével lehet érintésmentesen adományozni akár a www.ciposdoboz.hu oldalról elindulva. A Baptista Szeretetszolgálat minden járványügyi előírásnak megfelel a kampány során. Idén az ajándékokat ózonnal fertőtlenített raktárakban tárolják és kezelik. A szervezet tavasszal átadott új logisztikai központjában az alkalmazottak testhőmérséklet mérése után, maszkban és kesztyűben dolgoznak. Az operatív feladatokat ellátó kollégák rendszeres PCR tesztelésen esnek át. Amennyiben valaki személyes ajándékkal szeretne meglepni egy nehéz sorsú kisgyermeket, annak idén sem kell mást tennie, mint keresnie egy cipősdobozt, majd megtölteni azt szép és hasznos dolgokkal (játékokkal, írószerekkel, higiéniai eszközökkel, édességgel, könyvvel). Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapírral, lehetőség szerint külön a tetejét és külön az alját, majd ragassza le átlátszó ragasztószalaggal vagy kösse át zsineggel, végül a dobozra jól láthatóan írja fel, milyen korosztályú lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékát. Az összegyűjtött cipősdobozokba rejtett meglepetéseket a Baptista Szeretetszolgálat logisztikai partnerein és országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el a leginkább rászoruló gyermekekhez. A dobozokat gyermekotthonok, nagycsaládos szervezetek, kórházak, fogyatékos gyermekek fejlesztésével foglalkozó iskolák, egyesületek, alapítványok, családsegítő szervezetek veszik át. Az elkészült ajándékcsomagokat legkésőbb december 20-ig lehet eljuttatni a gyűjtőhelyekre, amelyek listája a www.ciposdoboz.hu oldalon olvasható számos további hasznos információval együtt. A Mindmegette karácsonyi ajánlata Mézeskalács alapreceptet keresel? Próbáld ki a kedvencünket!