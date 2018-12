Így néz ki a 0 csillagos törésteszt (videó)

A Fiatnál nem lehetnek túl boldogok.

Nemrég az új Fiat Punto 0 csillagos töréstesztet produkált, most jött egy újabb értékelhetetlen teszt, és ez is egy Fiat volt. Név szerint egy Panda – számolt be róla az Autó-Motor.

Az autók biztonságával foglalkozó Euro NCAP (Európai Új Autó Értékelő Program) által megosztott felvételen látható, hogy miként zúzódik össze a 0 csillagot kapott Panda.

