Így változtatta meg a Google a világot 20 év alatt

Kevés olyan techvállalat van, amely akkora hatással volt a korunkra, mint a Google. A vállalat, amely keresőmotorjával vált népszerűvé, mára nyolc különálló termékkel rendelkezik, amelyeket összesen egymilliárd ember használ. A Google termékeit információszerzésre, kommunikációra, szórakozásra és munkára is használjuk. A vállalat most húsz esztendős – írja az Origo.

1996 augusztusa: Larry Page és Sergey Brin elindítják a Google-t a Stanfod Egyetem hálózatán

Larry Page BackRub néven ismert projektjéből született meg a Google. Page-hez később csatlakozott Sergey Brin is, aki szintén a Stanford Egyetem hallgatója volt. Közösen sikerült létrehozniuk a PageRank-algoritmust, amely az alapja volt a világ legismertebb keresőmotorjának.

2002 nyara: a Yahoo megpróbálja felvásárolni a Google-t 3 milliárd dollárért

A kétezres évek eleje meghatározó volt a vállalat életében. Még mielőtt a Google meghódította volna a világot, a Yahoo volt a legnagyobb kereső. Amikor a Google elkezdett népszerűbb lenni, a Yahoo megpróbálta felvásárolni 3 milliárd dollárért, azonban az ajánlatot a cég elutasította, hiszen a Google-nél úgy érezték, hogy a vállalat legalább 5 milliárdot ér, ennyit azonban a Yahoo nem volt hajlandó fizetni.

A Google még ebben az évben elindította a Google News szolgáltatást, amely teljesen megváltoztatta a digitális médiát. Ma a Google anyavállalata – az Alphabet – 840 milliárd dollárt ér, miközben a Yahoo-t már eladták a Verizonnak, kicsivel kevesebb mint 5 milliárd dollárért.

2004. április 1.: a Google elindítja a Gmailt

A Google egyik alkalmazottja, Paul Buchheit még 2001-ben kezdett el dolgozni egy új projekten, amely az egyre növekvő vállalat belső kommunikációját volt hivatott megkönnyíteni. Buchheit korábban már dolgozott egy böngészős e-mail-felületen, de most egy gyorsabb, megbízhatóbb szolgáltatást szeretett volna megalkotni. Ez sikerült is neki, 2004. április elsején pedig a vállalat 1 gigabyte-os tárhellyel bemutatta a ma is hihetetlenül népszerű Gmailt.

2004. augusztus 19.: a Google tőzsdére megy

A Google a kezdetekben 100 ezer dolláros befektetést kapott Andy Bechtolsheimtől, majd több angyalbefektetőtől, köztük volt Jeff Bezos is, az Amazon alapítója és vezérigazgatója. Ezt követte egy hivatalosabb tőkegyűjtési kör, ahol ismert szilícium-völgyi vállalatoktól 25 millió dollárt kaptak. A Google 85 dollárra árazta a részvényeit, a cég értékét pedig akkor 27 milliárd dollárra becsülték.

2005. február 8.: a vállalat elindítja a Google Mapset

A térkép hasznos és vicces, állt a Google közleményében, amikor 2005-ben elindították a Google Mapset. Az akkor még csupán webes felületen működő térkép lépésenkénti útmutatót tartalmazott, valamint a fontosabb éttermeket és szállodákat is meg lehetett találni rajta. A cég csak 2009-ben vezette be a GPS-alapú navigációt.

2006. október 9.: a Google felvásárolja a YouTube-ot

A Google 1,65 milliárd dollárért vásárolta meg a videómegosztó portált, miután sikeresen túllicitálták az olyan riválisokat, mint a Microsoft, a Viacom és a Yahoo. A két cég azonban külön irodában maradt. A YouTube felvásárlása, mint később kiderült, az egyik legfontosabb lépés volt a Google-birodalom kiépítésében, hiszen a portál mára fogalommá vált.

2008. szeptember 2.: Google Chrome

A Google több korábbi Mozilla Firefox-fejlesztőt alkalmazva alkotta meg a Chrome for Windows böngészőt. Még csak béta verzióban működött, de így is sokkal gyorsabb internetezést kínált, mint a riválisok. Alig négy év alatt pedig a Chrome minden vetélytársát lenyomta, jelenleg pedig ez a legnépszerűbb internetes böngésző. Ma a világ 60 százaléka a Chrome-ot használja.

2009. szeptember 23.: bemutatkozik az Android operációs rendszer

A Google 2005-ben csupán 50 millió dollárt fizetett az Androidért, amely mára a legelterjedtebb mobiltelefonos operációs rendszer. Az Android 2009-ben először a HTC Dream nevű készüléken volt elérhető, így ez lett minden idők első androidos telefonja.

2010 októbere: a Google elkezdi az önvezető autó projektet

A Google hét darab Toyota Priusszal kezdte meg az önvezető autók tesztelését, amelyekre szenzorok és kamerák sokaságát szerelték. Az ötlet a következő években folyamatosan fejlődött, ezért a Google egy külön vállalatot hozott létre az önvezető technológiának, Waymo néven.

2014. augusztus 10.: a Google beszáll a mesterséges intelligenciába

Kemény küzdelem után, de a Google sikeresen felvásárolta a mesterséges intelligenciával foglalkozó londoni vállalatot, a DeepMindot. Sajtóinformációk szerint csak annak köszönhetik, hogy nem a Facebookhoz került a cég, hogy a Google megígérte egy független testület létrehozását, amely a mesterséges intelligencia etikus használatát felügyeli majd.

2016. október: megjelenik a Google Pixel, a vállalat saját telefonja

A Google a Pixel és a Pixel XL bemutatásával már nemcsak szoftvert, de saját okostelefont is piacra dobtak. Emellett megjelent a Google okoshangfala is, amely ugyan nem vált piacvezetővé, de fontos szereplője ennek a friss szegmensnek.

