Infarktus, stroke: a cigi a fő bűnös

Magyarországon, ahol a felnőttek 28 százaléka dohányzik, évente 62 ezren halnak meg szív- és érrendszeri betegségekben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Magyarországi Irodája közleménye szerint a dohányosok körében 2-4-szer nagyobb a szívkoszorúér-megbetegedések és az agyvérzés kialakulásának valószínűsége, mint a nemdohányzóknál, a passzív dohányos felnőttek esetében pedig 25-30 százalékkal magasabb ez a kockázat.

Mint kifejtették: a szív- és érrendszeri megbetegedések közé tartozik a koszorúér-betegség, az agyi érbetegségek és a szívbillentyű-rendellenességek. Ezek világszerte 17,7 millió ember halálát okozzák, mely az összes haláleset egyharmada. A WHO Európai Régiójában, ahol a felnőttek 28 százaléka dohányzik, a 2015-ben elhunyt 4,2 millió dohányos 46 százaléka szív- és érrendszeri betegség következtében vesztette életét.

A szervezet az idei Dohányzásmentes Világnap (május 31.) alkalmából hívja fel a figyelmet arra, hogy azonnali változást eredményez, ha a dohányosok úgy döntenek, leteszik a cigarettát. Mint kiemelték: a dohányzásról való leszokás – függetlenül attól, hogy mennyi ideig dohányzott valaki – több betegség kockázatát csökkenti. Például 10 évvel a dohányzás abbahagyása után a tüdőrák rizikója a dohányosokéhoz képest a felére esik vissza – jegyezték meg.

Közleményük szerint a dohányzásról való leszokás hatásai már szinte azonnal megmutatkoznak: 20 percen belül csökken a pulzus és a vérnyomás, 12 órán belül normalizálódik a vér szén-monoxid szintje, 2-12 héten belül javul a keringés és a légzésfunkció. Ezek mellett 1 évvel a leszokást követően a koszorúér-betegség kockázata már csak fele a dohányosokénak, 5-15 évvel a leszokás után az agyvérzés kockázata megegyezik a nem dohányzókéval, míg 15 évvel a leszokást követően a koszorúér-betegség kockázata megegyezik a soha nem dohányzókéval – fejtették ki.

Idézve Jakab Zsuzsannát, a WHO Európai Regionális Igazgatóját ugyanakkor megjegyezték: „az utóbbi években biztatóak a tendenciák”. Egyre többen hagynak fel a dohányzással, s a kormányok is tisztában vannak azzal, hogy a dohányzás visszaszorítása pozitív hatással van a lakosság egészségére, s az ország gazdaságára és egészségügyi rendszerére is.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szakértőinek jelentése szerint a dohányzási gyakoriság a 2003-ban mért 34 százalékról 2014-re 28 százalékra csökkent. A férfiak 34 százaléka, a nők 22 százaléka dohányzik – írták, de megjegyezték: a nők esetében ez az arány sajnos továbbra is a legmagasabbak között van Európában.

