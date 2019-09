Játékkal a pozitív gondolkodásért

Nem lehet elég korán kezdeni az optimista hozzáállást.

Létezik egy társasjáték, amely kicsik és nagyok számára egyaránt felhőtlen szórakozást nyújt, miközben a pozitív gondolkodásra tanít.

A Positivity olyan apró tippekkel lát el minket, amelyeket a mindennapi életbe beépítve jó irányba formálhatjuk az önmagunkról kialakított képet – írja a csalad.hu. Apró kis gondolatfoszlányok, pozitív kijelentések ezek, ám annál hatásosabbak: segítségükkel ugyanis alapjaiban változtathatunk a hozzáállásunkon. A játék remek alkalmat kínál erre a család bármely tagjának, 6 éves kortól már játszható és élvezhető.

Érdemes minél előbb elkezdeni a gyermekeket tanítgatni arra, hogy miért is fontos a megbocsátás, a hálaadás és mások, valamint önmagunk értékelése. Ezen felül pedig ideális társas baráti társaságok és kollégák számára is, ugyanis csapatépítő funkciót is betölt: összehoz és általa jobban megismerhetjük egymást.

Mire is tanít bennünket ez a játék?

1. A testmozgás fontosságára

Játékos feladatokkal szeretteti meg velünk a mozgást, azt hirdeti, hogy testi, lelki és szellemi egészségünkhöz egyaránt elengedhetetlen a megfelelő és rendszeres sportolás.

2. A problémamegoldásra

Minden problémára van megoldás és a legnagyobb kudarc is tanít valamire. A játék leírása szerint érdemes a küzdelmekre egyfajta tanításként tekintenünk és építkeznünk belőlük. Olyan problémahelyzeteket kell felidéznünk egy-egy feladat során, amelyek nehezek voltak ugyan, mégis valamilyen módon megoldottuk, sőt, profitáltunk is belőlük.

3. Az apró örömök értékelésére

Nem kell mindig „megváltanunk a világot” ahhoz, hogy boldogok lehessünk, hiszen az igazi szépség az apróságokban rejlik. Játékosként 1 percig kell sorolnunk, hogy mik azok a dolgok, amelyek örömet okoznak számunkra, ez megtanít minket arra, hogy a részletekre is figyeljünk és meglássuk a csodát a hétköznapi pillanatokban is.

4. A megbocsátás művészetére

Megbocsátani az egyik legnehezebb dolog a világon. Még aki nem haragtartó, annak sem egyszerű egy mély, bántó cselekedet után fátylat borítania a múltra. Éppen emiatt a Positivity külön kiemeli, hogy ez mennyire fontos, és milyen jó érzés a keserűség és a fájdalom elengedése.

5. A hálaadásra

Érdemes minden este, lefekvés előtt emlékeztetni magunkat arra, hogy mennyi mindenért hálásak lehetünk. Ebben a rohanó világban ugyanis sokszor elfelejtünk megállni egy pillanatra és átgondolni, hogy miben is vagyunk szerencsések. Pedig ha van tető a fejünk felett, van mit ennünk és innunk, már kiváltságosabb helyzetben vagyunk, mint sok embertársunk a Földön.

6. A kapcsolatok értékére

A játékban szereplő „Ölelj és szeress!” feladatban csapattársainkat öleljük meg, illetve elmondjuk nekik, hogy mit szeretünk bennünk. Ez olyan pozitív energiákat mozgat meg, amiktől a társaságban garantáltan egy csapásra jó kedve lesz mindenkinek.

7. Az élet napos oldalára

Az optimizmust hirdető feladatok arra sarkallnak, hogy meglássuk a nehezebb helyzetekben is a szépet, a lehetőséget. Sok olyan kapu zárul be előttünk, amelyek nélkül az újak talán ki sem nyílhatnának, ezért fontos minden váratlan helyzetből megpróbálni kihozni a legjobbat.

8. A célok erejére

Már gyermekként is tele vagyunk célokkal, tervekkel. Eleinte csak egy kedvelt játékra vágyunk, majd szeretnénk 5-ösre vizsgázni év végén, később pedig arról álmodunk, hogy eljutunk a kedvenc országaink egyikébe. Mindig lesz egy karriercél, vagy egy magánéleti álom, amit el szeretnénk érni, meg szeretnénk valósítani, és ez így van rendjén, hiszen ez tart minket mozgásban. Úgy édes a siker íze, ha mindig van miért küzdeni.

9. A jótett örömére

Segíteni másoknak nemcsak annak jó, akit támogatunk, hanem a mi lelkünket is melengeti. Ez egy tökéletes „adok-kapok” kapcsolat, és már egészen kis korban megtanulják a gyermekek, főként, ha többen vannak testvérek és osztozkodniuk kell. Másnak örömet okozni hálával tölt el minket, erősíti a kapcsolatainkat, és elmossa az irigység és a féltékenység érzését.

10. A félelmek legyőzésére

„Nagyon félek attól, hogy…” – kezdődik a mondat, ám itt a feladat, hogy a negatív befejezést végül egy pozitív kicsengésűre cseréljük. Például: „Nagyon félek a bukástól, ezért szorgalmasan tanulok”. A negatív motiváció is motiváció, a félelem legyőzésére pedig számos technika alkalmazható. Vagy elkerüljük, vagy legyőzzük, de a lényeg, hogy a negatív érzelmet pozitívvá formáljuk át.