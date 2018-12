Játszani és nyerni hívja olvasóit a Likebalaton

A likebalaton.hu oldalon található adventi naptár ablakai mögött 24 nyeremény rejtőzik. Karácsony első napjára pedig egy főnyereményt is időzítenek.

A Balatonon mindig történik valami, s a likebalaton.hu oldal is mindig tartja ezzel a lépést. Azt már megszoktuk, s a nyári szezonban különösen is hasznosnak találhattuk, hogy erről a programajánló weboldalról egész évben informálódhatunk a Balaton környéki eseményekről, szállásokról, éttermekről. S mint most kiderül, ez még advent és karácsony idején is is így van.

Az adventi időszakot ünnepelve most ugyanis játszani – és nyerni – invitálják az érdeklődőket az oldal szerkesztői.

A likebalaton.hu oldalon található adventi naptár ablakai mögött 24 nyeremény rejtőzik. Minden egyes ablak mögött egy-egy meglepetés van: például jegyek a Blake-koncertre, karácsonyi CD, családi jegy az Álomutazók előadására, LikeBalaton-ajándékcsomag bögrével, hátizsákkal…

Karácsony első napjára pedig egy különleges nyereménnyel készül a likebalaton.hu.

Azok között, akik legalább 10 napon keresztül a helyes választ küldik el, kisorsolnak egy 1 db 2 fő részére szóló két éjszakás szállást a balatonlellei Gasztro Farsang idejére a BL Yacht Club-ba.

A likebalaton.hu oldalon most is folyamatosan gyűjtik a balatoni adventi eseményeket, információkat, érdekes cikkeket, mert ők úgy tartják: a Balaton télen is nyitva van!

S, mivel a karácsony a szeretet ünnepe, szeretnének segíteni azoknak is, akik bizonytalanok valamelyik kérdéssel kapcsolatban. Ezért minden kérdésük helyes válasza megtalálható lesz az aznapi adventi cikkükben.

Akinek van hozzá kedve, számoljon vissza karácsonyig, s kezdjen játszani a LikeBalaton adventi naptárával!

