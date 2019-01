Jégterápiával az egészségért: használja ki a fagyos időt!

Sokan már a gondolatától is irtóznak, hogy hideg vízzel zuhanyozzanak, fürödjenek a téli Balatonban, vagy mezítláb menjenek ki a hóra – mindennek azonban számos jótékony hatása van a test általános állapotára nézve.

Ha nem ész nélkül fejest ugorva, hanem fokozatosan kezdünk hozzá, a hidegterápiának számos áldásos hatása lehet. A CsupaSport cikkében összeszedte, melyek azok a jeges gyakorlatok, melyekkel fellendíthetjük egészségi állapotunkat, feszesíthetjük bőrünket, sőt, keringésünkön is javíthatunk és felgyorsíthatunk bármilyen regenerációs folyamatot.

1. Jégszauna: a –200 Celsius-fokos csoda

A jég- vagy krioszauna néven ismert szerkezet nitrogén segítségével ad elképesztően brutális, csaknem –200 Celsius-fokos hideget. Az extrém hideg a szervezet homeosztázisára – a kiegyenlítődésre való törekvésére – hat erősen. Mivel igyekszik a nagy hidegben is megtartani a test normál hőfokát, felerősíti a szervezet saját, öngyógyító folyamatait. Nem meglepő, hogy immár számos sztársportoló is használja – kisebb sérülések, izomláz esetén tökéletes megoldás, ahogy a regenerációs folyamatot is mellékhatások nélkül rövidíti le.

Erősíti az immunrendszert, nőknek külön öröm, hogy feszesíti a bőrt, felgyorsítja az anyagcserét, és segít dolgozni a narancsbőr ellen.

Maximum háromperces kúra ajánlott heti egy-két alkalommal, de kezdésnek elég lesz harminc-negyven másodperc.

2. Hideg zuhany – csak megszokni nehéz

Bár nem kellemes elkezdeni, de keringésfokozó és immunerősítő hatása igen jelentős. Ehhez bőven elég az otthoni zuhanykabin. Kezdőként a normál meleg vizes zuhannyal érdemes indítani, majd húsz-harminc másodperc erejéig hideg zuhanyra váltani. Itt be is lehet fejezni az első próbálkozást. Az adagot nem csak az adott etap növelésével emelhetjük, hanem azzal is, hogy a hideg-meleg váltást kiegészítjük egy újabb hideggel. A cél az, hogy a hideg zuhany hossza akár több percesre is elhúzódjon– természetesen fokozatosan emelve az adagot –, plusz több alkalommal ismétlődjön meg a váltás.

A lényeg: hideg zuhannyal fejezzük be a kúrát, a meleg zuhanyoknak nem kell feltétlenül követniük a hideg szakaszokat.

Lefekvés előtt nem ajánlott, inkább reggeli időszakban.

3. Havon járás – csak óvatosan!

Tulajdonképpen az előbbi két módszer keveréke, hiszen a hideggel közvetlenül csak félig-meddig érintkezik az ember teste, otthon végezhető, és meleg etapok is beiktathatóak. Ez a módszer aztán végképp szezonális: télen, havas időben érdemes a kertben sétálni körülbelül harminc másodpercet, majd beszaladni a szobába, és a lábfejeket forró vizes lavórba dugni. Három-négy alkalommal jó megismételni a műveletet, amely fokozza a keringést, és elképesztően felfrissít.

