Kedvenceinket is megviselte a kutyahideg

A következő napok enyhébbek, de még mindig téliesek lesznek, vigyázzanak állataikra!

Az elmúlt időszak szinte szibériai időjárása rendkívül megterhelte a kint tartott állatok szervezetét. Prockl Amanda etyeki állatvédő önkéntes a feol. hu cikkében ezért arra hívta fel a figyelmet: azok, akik eddig még nem tették meg, mindenképpen szalmázzák be a kutyaházakat!

Semmiképp se rongyot, takarót adjanak a gazdik az állatok alá, mert az vizes lesz és csak megfáznak a kutyák. Az ételadagot akár a duplájára is lehet növelni, vizüket naponta többször cserélni kell, hogy szegényeknek ne a jeges vizet kelljen inniuk. Aki teheti, legalább az előszobába engedje be kedvencét a nagyon hideg napokon

– mondta Amanda.

Az állatvédő azt is megemlítette, hogyha esetleg segítségre szoruló, kóbor, sérült, kidobott állatot látunk, ne menjünk el mellette szó nélkül, és akkor is szóljunk az önkormányzatnak, a jegyzőnek, az állatvédőknek, ha azt látjuk, láncon és ház, védelem, élelem, víz nélkül tartanak kutyát – gyakran ugyanis csak így kapnak esélyt az életben maradásra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Egy másik szezonális téma az úgynevezett kennelköhögés, egy rendkívül ragályos felső légúti betegség, amelyre szakemberek hívták fel a figyelmet a napokban. Főként a csoportosan tartott kutyák légzőszervrendszerét támadja meg, de akkor is veszélyeztetett az állat, ha sokat jár közösségbe – például kutyaiskolába vagy futtatóba. Ilyenkor érdemes a kötelező és ajánlott oltások mellett kennelköhögés ellen is beoltatni.

Ám mivel sokféle kórokozó ludas lehet a betegség kialakulásában, ezért a teljes védettséget még oltással is nehéz elérni – de legalább nagyban csökkenthető a fertőződés lehetősége. A kennelköhögés erős, görcsös köhögéssel, tüsszögéssel jár, a fertőzés is így terjed, de bőven elég hozzá az is, ha két kutya összedugja az orrát. Nagyon kellemetlen betegség ez a kutyáknak, az erős, érdes, száraz köhögés olyan, mint az embereknél a szamárköhögés. Gyanakodjunk a betegségre, ha ilyen tüneteket produkál a kutya, amely akár lázas és étvágytalan is lehet.

A nem kezelt betegség néha bizony tüdőgyulladássá alakul – ha a száraz köhögés hurutossá válik, felszakadozik, akkor ez állhat a háttérben. Ne késlekedjünk tehát állatorvoshoz vinni a beteg jószágot, már a kezdeni tüneteknél sem! Vagy még inkább az egészségesnek kérjünk megelőző oltást!

Borítókép: Pexels