Kiderült: így terjed a leggyorsabban a koronavírus

A kutatók már biztosak abban, hogy cseppfertőzéssel és a levegőben terjedve kapják el a legtöbben.

A koronavírus világszintű elterjedése kezdetén a tudósok sokat vizsgálták, hogy milyen felületeken és mennyire gyorsan terjed a koronavírus.

Egy új kutatás szerint a leghatékonyabban a cseppfertőzés mellett, a levegőben lebegő mikrorészecskékkel terjedhet a betegség.

Ezért is lett a maszk és a távolságtartás az egyik legfontosabb eleme a koronavírus elleni védekezésnek. A szakértők véleménye azonban itt is eltérni mutatkozik, hiszen még a WHO 1 métert, addig az amerikai járványügyi hatóság és a brit nemzeti egészségügyi szolgáltató pedig 2 métert javasol betartani – írja az Infostartra hivatkozva a Ripost.

A légzőszervi megbetegedésekért felelős patogének leginkább az öt mikrométeres aeroszolrészecskékhez kapcsolódnak. Ezek pedig képesek a levegőben maradni és fertőzni is. Ezt erősítik meg az olyan fertőzések esetei, melyekben nem jött létre közvetlen kontaktus.

A múlt hónapban készült friss amerikai kutatás szerint egyes esetekben több mint két méter távolságban is képes volt fertőzni a vírus.

Rosszul szellőző helyiségben pedig elegendő volt harminc perc a koronavírus továbbadására.

A vírus beltéri körülmények között jobban tud fertőzni, mint a szabadban. A hideg évszak közeledtével az emberek egyre több időt töltenek el beltérben, ami a fertőzésszám emelkedéséhez is vezethet.