Közeleg a kontinens legnagyobb esküvői kiállítása

Idén negyedik alkalommal rendezik meg az Őszi Esküvő Kiállítást november 10-11-én a budapesti Hungexpón. A vásár minden eddiginél nagyobb területen és több kiállítóval várja majd az érdeklődőket – ígérik közleményükben a szervezők.

Minden házasulandó vágya a tökéletes esküvő, legyen szó több száz fős lakodalomról vagy meghitt, szűk körű eseményről. A nagy nap megszervezése azonban rengeteg időt, energiát és persze pénzt igényel.

Európa legnagyobb esküvőexpóján, az Őszi Esküvő Kiállításon idén ősszel 14 ezer négyzetméteren 400 kiállító teljesíti az esküvőre készülő párok kívánságait. Itt minden egy helyen megtalálható, a menyasszonyok és vőlegények időt és pénzt spórolhatnak, ha végigjárják a standokat. Nemcsak a ruhaköltemények és azok kiegészítői szerezhetők be, hanem a kapcsolódó szolgáltatások – fotósok, éttermek, dekoratőrök, virágosok, zenészek is – leköthetők.

A kiállítás szervezői idén kedvezményekkel, a rendezvény honlapjáról letölthető, a kiállításon beváltható kuponokkal is meglepik a látogatókat.

A kiállításon debütálnak a 2019-es esküvői ruhakollekciók, a programsorozat részeként napi három alkalommal divatbemutatón mutatják be a legszebb darabokat. A legnevesebb külföldiek mellett olyan magyar tervezők kollekciói is elérhetők lesznek a kiállításon, mint például Halász Éva, Csézy, Celeni, Kovács Eszter, Kashka, Nagy Ágota. A látogatók részesei lehetnek a Katti Zoób exkluzív kollekcióbemutatójának is.

Borítókép: Mudra László / Őszi Esküvő Kiállítás