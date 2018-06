Még mindig Horvátország a nyaralók kedvence

A magyarok szívesen töltik a vakációt az Adrián. Ezt jellemzően 150-250 ezer forint értékben teszik.

Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi nyaralást tervező magyarok körében, és ismét egyre többen fizetnek be egyiptomi utazásra – olvasható a Világgazdaság csütörtöki számában.

A nyári szabadság jellemzően egy 7-12 napos és egy belföldi vízparti pihenésből áll

– írja a lap. Hozzáteszik, hogy a Magyar Utazási Irodák Szövetsége a tavalyihoz hasonlóan sikeres évet vár az előfoglalási adatok alapján.

A tengerparti utazás tömegpiaca a 150-250 ezer forintos ársávban van. Egyre többen engedhetik meg maguknak az all inclusive ellátást is. A forint gyengülése nyomán tervezhetőbbé válik a nyaralás költsége is. Az árfolyamváltozás egyelőre nem érte el azt a szintet és időtávot sem, hogy az irodák a részvételi díjak módosítására kényszerülnének.

