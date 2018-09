Elkezdték kipucolni a Csendes-óceánt

A System 001 nevű rendszer egy 600 méter hosszú, a víz felszínén lebegő műanyag csőből és három méter mélyen a víz alá merülő fésűszerű filterből áll. A berendezést két héten át egy, a kaliforniai partoktól mintegy 500 kilométerre fekvő helyen próbálják ki élőben, és ha ott beválik, 2000 kilométerrel odébb vontatják, a Kalifornia és a Hawaii-szigetek között elterülő hatalmas csendes-óceáni szemétszigethez, a Great Pacific Garbage Patchhez a vízben lebegő műanyaghulladék összegyűjtésére. A tervek 60 ilyen berendezését telepítését irányozzák elő a másfél négyzetkilométernyi tengeri szeméttelepen, amely az örvénylő tengeri áramlatok révén alakult ki.

A The Ocean Cleanup projektet egy azonos nevű hollandiai nonprofit szervezet irányítja a hollandiai Delftből, az eddigi korlátozott kísérleteket is a közelben, az Északi-tengeren végezték. A csendes-óceáni nagytakarításhoz megnyerték számos egyetem és vállalat támogatását.

A projektet még számos bizonytalanság övezi, nem tudni, hogyan állja meg a helyét a berendezés a nyílt tengeren, erős hullámverésben, a téli viharok idején. A feltaláló bízik abban, hogy néhány hónapon belül megérkezik a szárazföldre az első „kukáshajó” a tengeren összeszedett szeméttel, és megindulhat a tisztítóberendezés tervezett sorozatgyártása.

System 001, coordinates: 37.81867° / -122.4421°. Check out our live map via https://t.co/1BtgT9dps7 to track the system's location. pic.twitter.com/sxw3xt1bxL

