Miért nem működik? – Beszélgetés egy párkapcsolati tanácsadóval

– válaszolta Lindák Linda párkapcsolati tanácsadó a Hajdú-bihari Napló megkeresésére. A szakember többek között arról is beszélt, hogy sokszor pont olyan emberekhez vonzódunk, akikkel szóba se kellene állnunk.

Egy ideális párkapcsolatot nagyon sok részről lehetne vizsgálni, többen azt hiszik, hogy a kémia mindent megold, az eltérő véleményekkel pedig nem kell foglalkozni, hiszen egy forró vita után a legédesebb a kibékülés. Lindák Linda párkapcsolati tanácsadó úgy véli, hogy nincs olyan párkapcsolat, házasság, amelyben a társak mindig mindenről ugyanazt gondolnák. Ez teljesen természetes. A kérdés az, hogy meg tudják-e találni a közös nevezőt. – Azt szokás mondani, hogy tudni kell kompromisszumot kötni. Sok esetben valóban ez a megoldás, például, ha nagyon összetett a probléma vagy gyorsan kell megoldani a helyzetet. Azonban kompromisszum esetén mindkét félnek engednie kell a saját álláspontjából, céljai­ból, ezért ez hosszú távon elégedetlenséghez vezethet. Érdemes inkább együttműködni, és olyan megoldást találni, amivel mindketten nyernek – mondta.

Elköteleződés előtt

Amikor megtaláljuk az általunk hitt igazit, akkor sokszor tesszük fel magunknak a kérdést: vajon örökre együtt maradunk? A kezdeti tűz nemcsak a rózsaszín ködöt idézi elő, de könnyen el is veheti a szerelmesek eszét. A racionalitás hamar háttérbe szorulhat, aminek egyébként nem csak nyomokban kellene jelen lennie egy kapcsolatban. – Akkor tud igazán jól működni egy kapcsolat, ha a felek alapvető értékei hasonlóak, az élet fontos kérdéseiről hasonlóan vélekednek. Azt szoktam javasolni a házasságkötés előtt álló fiataloknak, hogy néhány kérdést feltétlenül beszéljenek át, mielőtt elköteleződnek. Ilyen többek között a pénzügyek kezelése, a gyermekvállalás kérdése, a családon belüli munkamegosztás és a szexualitás. Ha ezeken a területeken nagyon eltérőek az elképzeléseik, a későbbiekben az állandó feszültség könnyen tönkreteheti a házasságot – hangsúlyozta.

Egymás iránti vonzalom

A szakértő elmondta, gyakran hallja válás előtt álló pároktól, hogy „már nincs meg közöttünk a kémia”. Kémia helyett szikráról, vonzalomról vagy szerelemről is szoktak beszélni. A lényeg azonban ugyanaz:

nem a kémiától működik a házasság.

– Ahhoz, hogy boldog kapcsolatban élhess, szükség van vonzalomra, de önmagában ez nagyon kevés a sikeres házassághoz. Sokszor pont olyan emberekhez vonzódunk, akikkel szóba se kellene állnunk. Ha nincs szeretet, tisztelet, túlzottan eltér az értékrendünk, nincsenek közös céljaink, nem fog működni a kapcsolat. A vonzódás mértéke a párkapcsolat során folyamatosan változik. Teljesen normális, hogy idővel csökken, sőt átmenetileg akár meg is szűnhet, de egy kis odafigyeléssel, munkával visszahozható. Fontos, hogy az egymás iránti vonzalom ne csak a szexualitásra, hanem az intelligenciára, a személyiségre is épüljön – fűzte hozzá.

A kapcsolat romlása

A párkapcsolati tanácsadó szerint mindegy, hogy mi az oka a vitáknak, ha azokat nem oldják meg, nem zárják le mindkét fél megelégedésére, akkor egy idő után a kapcsolat kárára válnak. – A kapcsolat romlásához vezethet az is, ha mondjuk valamelyik fél állandóan enged. Ha sosem történik az, amit ő szeretne, akkor eltávolodik, elhidegül a társától. Az elhidegüléshez azonban nem feltétlenül kellenek veszekedések. Fő oka a szeretetlenség érzése. Az elhidegült házasságokban a felek már nem érdeklődnek egymás iránt, csökken a szexuális aktivitásuk, akár külön szobában is alszanak, eltűnnek az ölelések, csókok, csökken az együtt töltött idő és a beszélgetés, türelmetlenebbek, kevésbé elfogadók egymással, sőt, akár direkt bosszanthatják is a másikat – mondta végül.

Kétkörös módszer

A szakértő véleménye szerint kompromisszum esetén mindkét félnek fontos, hogy elérje a célját, de közben nem akarja a másikat legyőzni. – Amikor klienseimmel kompromisszumokról beszélgetünk, akkor a kétkörös módszert szoktam javasolni. Ebben a feladatban a férj és a feleség is két koncentrikus kört rajzol. A belső körbe az kerül, amiből nem tudnak engedni, a külsőbe azok a dolgok, melyekről hajlandók tárgyalni. Miután mindketten elkészítették a köreiket, indul az egyezkedés. De ahogy említettem, nem mindig a kompromisszum a jó megoldás a problémára.

Attól, hogy viták vannak egy kapcsolatban, az még működhet jól. Még akkor is, ha meglehetősen eltérő személyiségű, értékrendű emberek kerülnek össze. A kulcs a szeretet és a tolerancia – mondta.

A kapcsolat szakaszai A párterápiával foglalkozó szakirodalom szerint a kapcsolatok nagyjából hasonló módon fejlődnek az idő múlásával. A párkapcsolati pszichológia a ,,kapcsolat lelkével” foglalkozik, fejlődési útját térképezi fel. A szakirodalom a fejlődés útjainak 4-5 különböző szakaszát különbözteti meg. Az etapok egymást követik, de ha a sorrend borul, vagy elakadás tapasztalható, az könnyedén válsághoz vezethet. Ezek a szakaszok: összefonódás, eltávolodás, újraközeledés, kölcsönös együttműködés szakasza – olvasható a lelkidolgaink.hu oldalon.

