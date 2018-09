Miért takarít Verrasztó Evelyn egy kávézóban?

Az Európa-bajnok úszó Verrasztó testvérek kapcsolata igazán irigylésre méltó.

A Család.hu sorozatában, a Családvarázs legújabb epizódjában a Verrasztó testvérekről tudhatnak meg eddig talán kevésbé ismert részleteket.

Evelyn és Dávid közösen vállalkozásba kezdtek, így talán már nem is olyan meglepő, hogy a többszörös Európa-bajnok úszónőnk mostanában sokszor feltűnik egy budapesti belvárosi kávézóban, ahol nem ritkán partvissal és törlőkendővel látható.

A filmben az Evelynhez hasonlóan ugyancsak több Európa-bajnoki címmel rendelkező testvér, Dávid is feltűnik, aki szintén megpróbálja megállni a helyét az úszáson kívül máshol is. Minden nap edzés után és előtt a kávézóba megy, ahol még a kávéfőzésből is kiveszi a részét.

Dávid és Evelyn a filmben arról is beszélnek, hogy mennyire szoros a kapcsolatuk, mindenben támaszkodhatnak egymásra. Édesanyjuk szerint is olyanok, mintha ikrek lennének, aminek az egyik oka a kis korkülönbség, hiszen csak 11 hónap van Evelyn és Dávid között. Éppen ezért a kis korkülönbség miatt alakult úgy az életük, hogy mindenhová, iskolába, edzésre is együtt jártak – ennek köszönhető a szoros kapcsolatuk.

Hogy az új vállalkozásnak köszönhetően a fogasra akasztják-e az úszószettet, vagy továbbra is ugyanolyan keményen küzdenek az eredményekért, arra választ kapnak a filmből.

Borítókép: Verrasztó Evely és Verrasztó Dávid

Forrás: YouTube