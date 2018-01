Mindenki megőrül Odüsszeuszért

Aki nem egy görög hős, hanem egy törpemalac.

Odüsszeusznak egy percébe tellett, hogy mindenki a tenyeréből zabáljon az irodában. A törpemalac és a gazdái rövid idő alatt sok mindent megtanultak egymástól.

Odi besétált az irodába, és hódított. Addig felnőttként viselkedő emberek küzdöttek azért, hogy egy-egy pillanatra magukra vonják a figyelmét, s percek alatt már tízen vártak türelmesen arra, hogy végre az ölükbe vehessék és babusgathassák. Persze voltak köztük olyanok is, akik egy közös fotó után már mentek is a dolgukra, de még mindig combos közönség maradt mellette, hogy lelkendezve figyelje minden mozdulatát.

Volt, aki percekig csak ült, és azt hajtogatta átszellemülten, hogy mióta az eszét tudja, odavan a malacokért, és hogy a Vadasparkba is a vaddisznókért jár. Valaki az asztal alatt kuporogva próbálta magához édesgetni, s volt olyan, akinek egy adoma, az adomáról pedig egy újabb adoma jutott az eszébe. Valaki elsütött egy poént, hogy de szép vagy, jó lenne egy alma a szádba, de neki elég hamar odébb kellett állnia.

Odi alig négy hónappal korábban, Odüsszeuszként látta meg a napvilágot, és felmenőit tekintve minnesotai törpemalac. Az ELTE etológiai tanszéke kutatóinak megbízásából egy hónappal ezelőtt épült be Izsó Zita és Ayhan Gökhan családjába, akiket persze, a gyanú elterelése végett, csak befogadó gazdáknak hívnak. A legfontosabb dolgokat már sikerült megértetnie velük, a siker nyilván nem csupán Odi rátermettségének köszönhető. Így például Zita és Ayhan, illetve a családjuk és szűkebb baráti körük elég gyorsan megtanulta, a sípoló-­csipogó hangra az a dolguk, hogy megsimogassák, a jel többszöri ismétlődésekor pedig az ölükbe kell venniük a malacot.

Sikerült azt is megtanítania nekik, hogy a röfögés nem a panasz hangja, hanem a mindennapi kommunikációé, és hogy a helyzettől és Odi hangulatától függően különféle jelentései lehetnek. Zitáék most már pontosan tudják, hogy Odüsszeusz utálja, ha rajta kívül mással is foglalkoznak, és hogy érdemes uborka- illetve almafalatokkal elébe járulniuk. Eléggé mozgalmas életet élnek, gyakran autóval közlekednek, de buszoztak is már, és Odi azt tervezi, hogy nemsokára a rendszeres városnéző sétákat is elkezdi velük. Odi kultúrmalacnak számít, olthatatlan érdeklődéssel a könyvek és a papírlapok iránt, éppen úgy, mint író-költő-újságíró gazdái. Gyengéi továbbá a puha és színes labdák is, de legszívesebben a kertet túrná egy kicsit.

Odi és a gazdái hetente megfordulnak a tanszéken, hogy ott további görög mitológiai harcosok nevét viselő törpemalacokkal és gazdákkal, illetve a kutatókkal találkozzanak, ami felettébb jó szórakozásnak számít a társaság minden tagjának.

Az etológusok, akik számos sikeres, kutyákkal végzett kutatáson vannak túl, a közelmúltban tették közzé felhívásukat, hogy új vizsgálatukhoz családban élő, azaz társállatként tartott törpemalacokat keresnek, és olyan kalandvágyó befogadókat is, akik arra vállalkoznak, hogy a malacot kutyaszerűen nevelik.

A cél az, hogy minél jobban szocializálódjon, hozzászokjon a környezetváltozáshoz, tudjon pórázon sétálni, sok és sokféle emberrel és más állatokkal is találkozzon. Megtanuljon odafigyelni az emberi kommunikációs jelzésekre, tudjon játszani és autóban utazni. A kutatók azt szeretnék elérni, hogy az ingergazdag környezetnek köszönhetően a malac, akár egy hasonlóan nevelt kutya, minden helyzetben komfortosan érezze magát. Minél többet tudni akarnak a malacok viselkedéséről, szociális képességeikről és arról, hogyan kommunikálnak az emberrel. A törpemalacok a kutyákkal végzettekhez hasonló etológiai vizsgálatokban vesznek részt. Sőt, a kutatók éber állapotban elvégzett agyi MRI-vizsgálatokat is terveznek az árnyaltabb képhez, mi is járhat egy malac fejében. Ez azt jelenti, hogy 6–8 percet kell mozdulatlanul feküdni a gépben. Kutyáknak ezt sikerült megtanítaniuk, valószínűleg a malacokkal sem lesz baj.

Mennyire törpe egy törpemalac?

A minnesotai törpemalac kifejlett korában is kicsi marad, két mázsát is elérő rokonaitól eltérően csupán 40–60 kilós lesz. Egy hónaposan nagyjából egy, három hónapos korában pedig körülbelül három kilót nyom. A házi kedvencként tartott törpemalacokat könnyű motiválni és tanítani.

Borítókép: Katona Vanda