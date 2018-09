Mit egyen a sportoló gyerek?

Edzés után farkaséhesen esik be a gyerek az ajtón? Bizonyára sokaknak ismerős ez. Íme, egy kis segítség, hogy kiegyensúlyozott legyen a sportoló kamasz táplálkozása.

Az egészséges életmódhoz elengedhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás. Egy sportoló esetében még inkább oda kell figyelni arra, hogy mit eszik edzés előtt és edzés után. Egy fiatal kamasz fejlődésben lévő szervezete pedig még több tápanyagot igényel, pláne, ha sportol.

Szénhidrátok

A szénhidrátok testünk energiaellátásának fő forrásai, az energiára mindenkinek szüksége van, a gyerekeknek is. Az egyszerű szénhidrátokat azonban kerüljük. Ha a gyerekének ételt készít, akkor válasszon összetett szénhidrátokat tartalmazó ételeket. Például teljes kiőrlésű kenyeret, gabonát, kekszet, tésztát. Ezek mind tartós energiát biztosítanak számára.

Fehérjék



A szénhidrát mellett a növekedés másik kulcseleme a fehérje. A fehérjék a szervezet építőkövei, amelyek felelnek többek között az izmok növekedésért is. Reggelire jöhet a tojás, ami az egyik legjobb fehérjeforrás teljes kiőrlésű gabonákkal, ebédre csirke, pulyka, halféle zöldségekkel. Ha nem szereti a gyerek a húst, akkor a tofu vagy a bab is nagyon jó fehérjeforrás.

Zsír

A zsíros ételekkel óvatosan kell bánni. A zsírt lassan emészti meg a szervezet. Sportoló gyereknek edzés vagy verseny előtt nem ajánlatos sült húst, pizzát, sült krumplit ennie, lassúvá, fáradékonnyá teszik ezek az ételek.

Hidratálás

Egy sportoló kamasz esetében edzés, verseny előtt 2-3 órával gondoskodni kell már a megfelelő hidratációról. Figyeljünk arra, hogy elegendő vizet igyon. A tréningen is legyen töltve a kulacsa, ideális, ha 15-20 percenként iszik a gyerek. Ha az edzése több, mint egy óra, akkor ajánlott sportitalokat is innia. A vízen kívül az alacsony zsírtartalmú tej is nagyon jó. Egy bögre tejben benne van egy gyermek napi fehérjeszükségletének 15 %-a.

Időzítés

Nemcsak az fontos, hogy mit eszik a gyerek, hanem az is, hogy mikor. A szervezetnek 2-3 órára van szüksége, hogy egy főétkezést, reggelit vagy ebédet megemésszen, míg a főétkezések közötti snacket, pl. granolát 30–60 perc.

Mintaétrend versenynapra, edzésnapra:

Reggeli: rántotta, krumplikarikák sütve, bogyós gyümölcsök, kálciumban gazdag narancslé vagy alacsony zsírtartalmú tej.

Ebéd: Teljes kiőrlésű gabona, sovány fehérje (pl. csirkemell), gyümölcs, zöldség.

Edzés, meccs utáni snack: friss gyümölcs, zöldség, alacsony zsírtartalmú joghurtok, teljes kiőrlésű gabonák.

Vacsora: Sült vagy párolt csirkemell, tonhal, lazac. Teljes kiőrlésű tészta sajt- vagy paradicsomszósszal. Zöldségfélék, saláta. Desszertnek sült alma vagy körte, alacsony zsírtartalmú joghurt.

