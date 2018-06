Mit együnk edzés előtt?

Van néhány egészséges és finom ötletünk.

Mindenki a kalóriákat számolgatja, de a testünket szüksége van gazdag energiaforrásokra ahhoz, hogy megfelelően működjön! Ez alól a fogyókúrával töltött időszak sem kivétel: a Mindmegette elárulja, milyen ételekkel érdemes feltöltődni a strandolás előtti edzésekhez.

1. TOJÁS

A reggeli sokak szerint a legfontosabb étkezés, az pedig biztos, hogy egy fehérjedús indítás a nap további részében is felpörgeti a zsírégetést. Amikor egy vizsgálat során az egyik csoport gabonaféléket, a másik pedig tojást reggelizett, az utóbbiban az alanyok kevésbé voltak éhesek három óra múlva, és a következő 24 órában is kevesebb kalóriát fogyasztottak! Ráadásul a tojás kolint is tartalmaz, ami egy olyan B-vitamin származik, melynek szintén jelentős a zsírégető hatása.

2. QUINOA

Más néven rizsparéj. Diétánk során érdemes a teljes kiőrlésű szénhidrátokat keresni. Emellett fontos a magas rosttartalom, ami rendben tartja az emésztést, ugyanakkor biztosítja a szükséges energiaszintet. Tészta helyett inkább válasszuk a quinoát! Nem csak rostokban gazdag, de teljes értékű fehérjeforrás is, így olyan nélkülözhetetlen aminosavakat tartalmaz, mint a lizin. Ez a vegyület elégeti a felesleges zsírt, segít izmokat építeni, és még a bőr és a csontok egészségéhez is hozzájárul. A quinoában emellett még betain is található, ami serkenti az anyagcserét, és csökkenti a felesleges zsír raktározását.

3. PROTEIN POR

Bizony, a tökéletes alakhoz nem elég lefogyni, a formás izmokhoz szükség van mozgásra is! A kardio és a kisebb súlyokkal dolgozó edzések a súlyvesztés mellett hatásosan alakítják át testünk problémásabb területeit. Ehhez azonban izmainknak megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagra van szüksége. Kezdjük a napot egy fehérjebombával! Így elkerülhetjük a váratlan délelőtti és délutáni energiakríziseket, amikor hajlamosak vagyunk bármit felfalni, ami elénk kerül, akármilyen kalóriadús vagy ártalmas, illetve kétszeresére növelni a megszokott kávéadagunkat. Aki pusztán vízben feloldva nem szívesen fogyasztja a protein port, tegye egy smoothie-ba, így garantáltan tápláló lesz. Törekedjünk a növényi eredetű proteinek bevitelére, más típusok ugyanis könnyen hízáshoz vezethetnek.

4. LENCSE

Elsőre nem hangzik túl szerencsésnek olyan ételekkel megalapozni a fogyókúrát, amik felfújnak, de a hosszútávú hatást kell mérlegelni. A kutatások során remekül szerepelt a lencse a diétázok körében, látványos eredményeket értek el vele már 4 hét alatt. Ez valószínűleg a magas rosttartalomnak köszönhető, de vasban is gazdag, ami segít abban, hogy a lehető legjobb legyen a fárasztó edzések hatásfoka! Így egész biztos, hogy mi leszünk a legfittebbek a strandon!

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock / Bojan Milinkov