Most megtudhatja, igazak vagy sem a fogyókúratippekkel kapcsolatos városi legendák!

Bizonyára ön is ismer „tuti” fogyókúratippeket, amelyek minden körülmények között működnek. De vajon tényleg mindig mindenkinél beválnak? Az alábbiakban utánajártunk a legfontosabbaknak – írja legutóbbi számában a Fanny magazin nyomán a Vasárnap Reggel.

1) Ne egyen este 8 óra után!

Ezt általában azzal magyarázzák, hogy a reggeltől elfogyasztott kalóriákat a nap folyamán elégetjük, míg az este nyolc óra után megevett ételben lévők zsírrá alakulva „leülnek” a testünkben, ez pedig bizony elhízáshoz vezet.

Ezzel szemben mi a valóság? Nos, a szervezet a nap 24 órájában egyformán emészt. Az valóban igaz, hogy ha, mondjuk, este, a kanapén fekve eszik, miközben tévét néz, akkor lelassulnak ezek a folyamatok. Ám másnap ismét mozogni fog, és ehhez teste felhasználja a maradékokat. Persze, ez nem azt jelenti, hogy jöhetnek a zsíros és cukros falatok! Ezeket amúgy is érdemes hanyagolnia, mivel nemcsak a testsúlya, hanem az álmatlan éjszakáinak száma is gyarapodni fog miattuk.

2) Kis adagok, nagy fogyások

Gyakran halljuk, hogy mindig csak kis mennyiségeket fogyasszunk, mert ez beindítja, pontosabban felgyorsítja az anyagcserét.

Ezzel szemben mi a valóság? Az ételek bevitelének módja igazából nagyon minimális hatással van az emésztésre. Ha degeszre tömi magát, az biztosan nem tesz jót, de inkább arra ügyeljen, hogy mit eszik! Egyes élelmiszerek, például a kávé, fokozhatják az anyagcserét, de nem annyira, hogy az számottevő legyen. Ami valójában meghatározó, az a szervezet alapanyagcsere-, vagyis BMR- (Basal Metabolic Rate) indexe. Ez határozza meg azt a sebességet, amivel a teste nyugalmi állapotban képes kalóriát égetni. Minél több izom van önön, ez az érték annál nagyobb, ami azt jelenti, hogy 1 kg zsírmentes szövet naponta körülbelül 14 kcal-t éget el, míg 1 kg zsírral teli mindössze 2-3 kcal-t. A megoldás tehát nem az adagokban, hanem az ételek minőségében és a rendszeres testmozgásban rejlik: sportoljon legalább hetente kétszer, és étkezzen egészségesen!

3) „A tészta hizlal”

Ez az élelmiszer igazi mumus a diétázók körében. Általános vélekedés, hogy tele van szénhidráttal, ami a szervezetbe jutva cukorrá alakul, ezután pedig zsírként rakódik le.

Ezzel szemben mi a valóság? Igaz, hogy magas a szénhidráttartalma, ám ettől még önmagában nem hizlal. Tény az is, hogy a szénhidrát extra kalóriát ad, de nem mindegy, hogy milyen formában viszi be a szervezetébe: nem csak az édességek, a zsíros ételek vagy a kenyérfélék tartalmazzák, ugyanúgy megtalálható a zöldségekben, a gyümölcsökben és a teljes kiőrlésű gabonákban, vagyis az egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen hozzávalóiban is. Leegyszerűsítve: nem az a probléma, ha tésztát eszik, hanem az, ha túl sokat. A dietetikusok 50–80 g fogyasztását javasolják egy felnőtt embernek naponta. Nem vitatkozunk azzal, hogy egy jó bolognainál talán nincs is finomabb, csak azt mondjuk: azzal is elkerülheti a túlevést, ha úgy gondol a tésztára, mint az adott étel egyik összetevőjére, és nem a fő alapanyagára.

4) Mindig mondjon nemet a desszertre!

A desszert sok ember számára egyet jelent a csokoládéval vagy a habos süteménnyel. Talán emiatt is jelentik ki kategorikusan, hogy a diétába nem fér bele a nassolás.

Ezzel szemben mi a valóság? Igenis lehet csalni egy kicsit, hiszen a teljes édességmegvonás csak még inkább fokozza a vágyakozást, ráadásul a diétába vetett hit és bizalom is könnyebben elpárolog, ha a finomságok állandóan tiltólistán vannak. Határozzon meg havonta 1-2 csalóétkezést, amikor megenged magának egy kis kilengést. De ha ódzkodik ettől, van egy talán még jobb megoldás: rengeteg olyan házi készítésű desszert van, amely a súlycsökkentő étrendbe is beleférhet, sokkal gyakrabban, mint a csalónap!

5) Az alacsony zsírtartalmú ételek kevés kalóriát tartalmaznak

A light elnevezésű, csökkentett zsírtartalmú ételeket sokan bátran fogyasztják, azt gondolva, hogy ezek nem hizlalnak.

Ezzel szemben mi a valóság? Néhány zsírmentes vagy alacsony zsírtartalmú élelmiszerhez extra cukrot adnak, ezért ezek a termékek így még több kalóriát tartalmaznak, gyakran akár ugyanannyit, mint a „sima” változat. Tehát az, hogy egy termék zsírmentes, még nem jelenti biztosan azt, hogy kalória is kevés van benne. Ellenőrizze le mindig a címkén szereplő adatokat!

