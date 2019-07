Ötven évvel ezelőtt valami megváltozott

A Holdra lépő űrhajósok például kőzeteket gyűjtöttek, lézertükröt és szeizmométert helyeztek el, s ezek rendkívül fontos adatokat szolgáltattak – idézte fel Mizser Péter az M1 aktuális csatornán szombaton.

Az utóbbi akkoriban friss elméletnek számított, ahogy azzal sem voltak tisztában, vannak-e holdrengések.

24 hours from now, it will be exactly half a century since our “one small step” on another world. Join us in remembering and celebrating the #Apollo50th anniversary of the Moon landing: https://t.co/fVKkID2UK2 pic.twitter.com/DXFSKf2cAw

— NASA (@NASA) July 20, 2019