Nem ártalmasak az adalékanyagok

Csak az emberek fele tudja, hogy mi is az az E-szám a csomagolásokon.

Az élelmiszerek csomagolásán általában megtaláljuk a E-számokat, ezektől az emberek többsége tart. Pedig nem is olyan ördögtől valók ezek az adalékanyagok – írja a Borsonline.

Rendszeresen ellenőrzik

A napokban közzétett kutatás szerint csak az emberek fele tudja, hogy mi is az az E-szám a csomagolásokon. Jó hír, hogy az összes E-szám biztonsággal használható, mivel ezek eredetileg az Európai Unióban engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok kódjai. Ez azt jelenti, hogy minden, ilyen számmal ellátott anyagot időnként ellenőriznek, és ha kell kitiltják az ételekből. Sokan azt gondolják, hogy ezeket a számokat jobb elkerülni, pedig nem is gondolnánk, hogy például a vitaminok is be vannak sorolva ebbe a rendszerbe. Persze nem kell megjegyeznünk a több száz kódot és az ahhoz tartozó anyagot, de jó ha tudjuk, hogy ezek többsége semmiféle problémát nem okoz a szervezetben.

Nem mindig jelölik

Vannak termékek, amelyeken szinte csak E-számokat látunk, más termékeken ehelyett kiírják a néha értelmezhetetlen adalékanyagok nevét. Például ha egy tejszínkészítménybe karragént tesznek, akkor a csomagoláson található címkére vagy a „sűrítőanyag: karragén” vagy „sűrítőanyag: E407” feliratot kell kiírni. Tehát a lényeg, hogy fel kell tüntetni, vagy a számával, vagy teljes nevén kiírva. Pont ezért nem kell megijednünk, ha sok-sok E-számot látunk a csomagoláson, hiszen lehet, hogy ezek nagy része természetes adalékanyag.

Adalék az adalékban?

A Tudatos Vásárló szerint vannak olyan adalékanyagok, amelyek egy másik adalékanyagot is tartalmaznak, a könnyebb felhasználás miatt. Az ilyen úgynevezett összetett adalékanyagokat nem is mindig kell feltüntetni, csak akkor, ha a végtermékre is hatással van, például beszínezi a joghurtot, illetve ha az adalékanyagot tartalmazó összetevő aránya meghaladja a 25 százalékot. Erre jó példa a pizzán a szalámi, mivel az abban előforduló nátrium-nitritet (E250) nem tüntetik fel a címkén, mivel a szalámi nem haladja meg a teljes pizza 25 százalékát. Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen anyagot kihagyhatnak az összetevők listájáról, mivel itt is szabályzat köti meg a cégek kezét.

EZEKET JEGYEZZE MEG

Kockázat

E173 – Alumínium

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

E174 – Ezüst

E315 – C-vitamin természetben nem létező fajtája

Allergia

E380 – Citromsavó, ammónium-citrát

E410 – Szentjánoskenyérmag-liszt, LBG

E203 – Kalcium-szorbát

E211 – Nátrium-benzoát

Természetes anyagok

E967 – Nyírfacukor

E500 – Szóda-bikarbóna

E960 – Sztívia

E306 – E-vitamin

E101 – B2-vitamin

E330 – Citromsav

E260 – Ecetsav

E150a – Karamell

E330 – Citromsav

Borítókép: Shutterstock